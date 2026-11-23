El pasado jueves 19 de noviembre lamentablemente falleció el señor Leroy Boseman, padre del actor fallecido Chadwick Boseman, a los 82 años de edad. La noticia fue compartida por Camille Davis, representante de la familia. A través de un mensaje los seres queridos del padre de familia se pronunciaron. “Para el mundo, quizás sea conocido como el padre de Derrick, Kevin y Chadwick Boseman. Para nosotros, fue mucho más. Fue un esposo amado, un padre y una presencia constante en la historia de nuestra familia”. Además de esto, pidieron privacidad y comprensión para enfrentar su duelo.

¿De qué murió Leroy Boseman?

De acuerdo con la información que se ha compartido, Leroy Boseman falleció luego de enfrentar una breve enfermedad, sin embargo hasta el momento se desconocen más detalles y cuál fue el padecimiento médico que atravesaba Leroy Boseman. Sin embargo, esta noticia ha causado gran conmoción y mensajes de consuelo para todos los familiares y seres queridos del hombre de 82 años de edad. “Al lamentar su partida, recordamos con gratitud la vida que vivió, los recuerdos que compartimos y el legado que nos deja”, fueron algunas de las palabras que la familia expresó a través de un comunicado.

La familia Boseman estaba a punto de realizar un homenaje para recordar a Chadwick Boseman, actor que dió vida a la Pantera Negra en Marvel y que lamentablemente perdió la vida en 2020, ya que este año habría cumplido 50 años, sin embargo ante la muerte de Leroy Boseman, la familia tuvo que concentrarse en los preparativos del funeral.

¿Quién era Chadwick Boseman?

Chadwick Aaron Boseman fue un destacado actor, guionista, dramaturgo y productor estadounidense, famoso por dar vida a T’Challa /“La Pantera Negra”, en el Universo Cinematográfico de Marvel. Lamentablemente falleció el 28 de agosto de 2020 a los 43 años en Los Ángeles a causa de un cáncer colorrectal, mismo que le fue diagnosticado en 2016. Antes de ser reconocido a nivel mundial, trabajó como instructor de drama en Harlem, Nueva York, y participó en proyectos en la pantalla chica antes de consolidarse como una de las figuras más reconocidas del cine. El expreso de Elmira, 42, Decisión final, James Brown: el rey del soul, Marshall, Ma Rainey’s Black Bottom, fueron algunas de las cintas de las que llegó a ser parte y con las que conquistó al público debido a su talento actoral ante la camara.