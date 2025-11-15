Chadwick Boseman tendrá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

A más de cinco años de su fallecimiento, el actor Chadwick Boseman será honrado con una estrella póstuma en el icónico Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocimiento, que celebra una trayectoria marcada por la dignidad, el compromiso y un impacto cultural innegable, se otorgará el próximo jueves 20 de noviembre en una ceremonia especial.

Boseman, conocido mundialmente por dar vida al rey T’Challa en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), falleció en agosto de 2020 a causa de un cáncer de colon que mantuvo en privado. La entrega de la estrella será encabezada por su viuda, Simone Ledward-Boseman.

El homenaje también contará con la participación de dos figuras clave en su carrera: el director Ryan Coogler, quien estuvo al frente de ‘Black Panther’ (2018) y ‘Wakanda Forever’ (2022); y la actriz Viola Davis, su coprotagonista en su aclamado trabajo final.

Ana Martínez, productora de la Cámara de Comercio de Hollywood, institución responsable del Paseo de la Fama, reafirmó el significado del evento y manifestó que la organización se siente "profundamente honrada de celebrar el extraordinario legado de Chadwick Boseman con esta estrella".

Un legado que trascendió el UCM

Aunque Chadwick Boseman es recordado por la generación actual como T’Challa, el superhéroe de Wakanda en las películas de Marvel, su carrera se distinguió por su profunda y respetuosa interpretación de figuras históricas afroamericanas.

Boseman se consolidó en la gran pantalla dando vida a iconos de la cultura y el deporte. En 2013, interpretó al beisbolista Jackie Robinson, el primer jugador afroamericano en las Grandes Ligas, en la película ‘42’. Un año después, en 2014, asumió el papel del legendario cantante James Brown en la biografía ‘Get on Up’. Estos roles, donde destacó su capacidad para capturar la esencia de personajes reales, lo posicionaron como uno de los actores más respetados de su generación.

Su compromiso con la actuación se mantuvo firme incluso después de su diagnóstico de cáncer de colon en 2016. El actor filmó varias de sus producciones más importantes mientras se sometía a cirugías y quimioterapia. Entre estos trabajos se encuentran el thriller policial ‘21 Bridges’ (2019) y ‘Da 5 Bloods’ (2020) del director Spike Lee.

Reconocimientos póstumos

El compromiso profesional de Boseman se hizo evidente con su última actuación en el cine: el apasionado trompetista Levee Green en ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ (2020), donde compartió créditos con Viola Davis.

Esta actuación le valió una ola de reconocimientos póstumos que subrayaron su talento dramático. Boseman fue nominado al Óscar como Mejor Actor y se llevó el Globo de Oro en la misma categoría, un galardón que fue aceptado con un emotivo discurso por su esposa, Taylor Simone Ledward.