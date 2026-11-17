Hace unas horas se confirmó la muerte de uno de los guitarristas más importantes del Heavy Metal y demás subgéneros, pues el mítico John Christ, ícono de la banda Danzig falleció el pasado domingo 15 de noviembre a la edad de 61 años, dejando un gran legado en la música.

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En seguida la comunidad ha reaccionado a la partida de este mítico músico que fue posicionado como el #63 dentro de la lista de los 100 mejores guitarristas de metal de acuerdo con la revista Guitar World, lo que reconoció parte de su habilidad, pasión y aporte al género.

¿Quién fue el guitarrista John Christ?

Por más de una década John Christ tocó para Danzig, la banda de Glen Danzig, el vocalista original de la banda Misfits, por lo que la química que tuvieron fue casi inmediata, ya que John mezclaba la pesadez del heavy metal con tonos góticos, lo que le dio un sello característico al sonido de la banda con la que participó en sus primeros cuatro discos de estudio de 1988 a 2001.

En el año 2003 Christ sufrió un terrible accidente vial, el cuál lo tuvo al borde de la muerte y aunque logró superar este percance, sufrió fuertes heridas que le impidieron tocar la guitarra por varios años, pues el guitarrista perdió sensibilidad en las puntas de los dedos.

¿De qué murió el guitarrista John Christ?

Fue a través de redes sociales que su familia compartió que el mítico guitarrista falleció en casa de manera pacífica, aunque no especificaron las causas de muerte, se sabe que desde poco más de un par de meses el músico estadounidense enfrentaba algunos problemas de salud, pues este tuvo que suspender presentaciones y clases de guitarra hasta nuevo aviso.

En el mismo comunicado, compartieron el cariño de John por sus seguidores:

“Es con gran pesar que debemos informarle del fallecimiento pacífico de John Christ el 15 de noviembre de 2026. No se planifican servicios y pedimos amablemente a todos que respeten la privacidad de la familia durante este tiempo. John amó a todos y cada uno de ustedes”.