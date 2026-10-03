¡Lo consiguió! Mexicano gana 1 millón de dólares en reto IMPOSIBLE de Mr. Beast donde estuvo 202 días encerrado en un supermercado

Este sábado 3 de octubre hemos sido testigos de una historia de superación, pues el mexicano Juan García ganó uno de los retos más extremos en toda la historia del canal de YouTube de Mr. Beast, con el cuál consiguió hacerse de una cuarta parte del millón de dólares, del premio, siendo uno de los más grandes en repartirse.

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Tras pasar 202 días encerrado dentro de un supermercado, Juan García, originario de Hidalgo superó a sus contrincantes, aunque tras varios meses, las reglas tuvieron que cambiar con el fin de que pudieran llegar a un desenlace.

¿De qué trataba el reto de un millón de dólares del supermercado de Mr. Beast que ganó el mexicano Juan García?

El objetivo inicial comenzó en enero, de este año, cuando Mr. Beast compró un supermercado en Carolina del Norte e invitó a los compradores presentes a quedarse y quien fuera el último en permanecer dentro ganaría un total de 250 mil dólares, sobreviviendo con los artículos y alimentos que había dentro.

Dentro de esos 100 compradores que aceptaron el desafío se encontraba Juan García y su hijo, aunque debido a sus compromisos en la escuela y el trabajo tuvo que abandonar el reto a los pocos días.

Las semanas transcurrían y mientras algunos participantes se rendían, otros más lucían cada vez más decididos, por lo que se tuvieron que establecer ciertos cambios en el reto, como subir el premio a 1 millón de dólares y a que los participantes trabajaran en equipo, por lo que al final Juan García, Jackson, Eldin y Reyhan se repartieron esa cantidad en partes iguales.

|Imagen tomada del canal de YouTube Mr. Beast (@Mr. Beast)

¿Quién es Mr. Beast?

Hoy en día Jimmy Donaldson, mejor conocido como Mr. Beast es uno de los youtubers más destacados, pues su canal supera los 300 millones de seguidores y video tras video acumula una gran cantidad de vistas en estos retos donde usualmente entrega dinero o demás apoyos a sus participantes.

En los últimos años el nombre de Mr. Beast le ha dado la vuelta al mundo, pues el creador de contenido ha llevado su universo a diferentes partes como pasar de YouTube a la comida rápida, snacks, chocolates, bebidas y demás productos, lo que lo han posicionado como uno de los creadores de contenido más populares de la última década.