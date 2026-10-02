Revelan foto actual de Bruce Willis tras terrible diagnóstico: “Es y será una leyenda”

Bruce Willis vuelve a aparecer en redes sociales. Tras meses fuera de la esfera pública - debido a su reciente diagnóstico de demencia frontotemporal, también conocida como FTD, por sus siglas en inglés - Emma Heming-Willis, esposa del reconocido actor, compartió una fotografía actual de la leyenda del cine, acompañada de una exhaustiva descripción en la que se sincera sobre su lucha contra la enfermedad.

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“No puedo pasar por la Semana Mundial de Concientización FTD sin hablar de Bruce”; relata la esposa del actor estadounidense. “No dejaré que su diagnóstico sea en vano. Sé lo orgulloso que estaría de saber que está ayudando a las familias que viven con FTD, otras formas de demencia y sus compañeros de cuidado a ser vistos y escuchados. (...) Bruce continúa construyendo sobre su legado. Él es, y siempre será, una leyenda. Y estoy tan orgullosa de ser su esposa”.

¿Qué enfermedad tiene Bruce Willis?

Bruce Willis se retiró del cine en 2022 tras recibir un diagnóstico de afasia, que es un tipo de daño cerebral que afecta de manera directa el habla, la escritura y la mímica. “Nuestro amado Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente le diagnosticaron afasia. (...) Por ello, se retira de una carrera que ha sido tan significativa para él”, informó su familia en aquel momento.

Un año después, el diagnóstico empeoró. Tras meses de estudios y atención médica, se reveló que el actor de “Duro de Matar” padece demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad que afecta el lóbulo frontal y temporal del cerebro. Debido a ello, los pacientes de FTD presentan problemas en su capacidad para pensar, recordar y tomar decisiones, según explican los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Entre los síntomas más comunes está la pérdida de memoria, afectación en la percepción visual y dificultades para razonar, comunicarse e incluso prestar atención.

|(Photo by VCG/VCG via Getty Images)

La dolorosa decisión que ha tomado la familia de Bruce Willis tras su diagnóstico con FTD

Hasta ahora, la demencia frontotemporal no tiene cura, por lo que la familia del actor ha tomado una importante decisión, una vez que éste abandone el plano terrenal: donar su cerebro a la ciencia. Con ello, se pretende hacer un avance en el campo de la medicina al estudiar la causa de la enfermedad y su posible cura. Actualmente, Bruce Willis tiene 71 años.