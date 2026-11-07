En las últimas horas se confirmó la triste noticia sobre la muerte del querido actor de programas como Dr. House o Bones, pues Charles F. Porter partió a la edad de 47 años dejando un gran vacío en el mundo del entretenimiento.

Te puede interesar: Luto en la televisión mundial: Muere una de las figuras MÁS importantes de Sesame Street (Plaza Sésamo)

La noticia fue confirmada por sus familiares, misma que en seguida causó revuelo dentro de sus seguidores, pues incluso se ha organizado una campaña de recaudación de fondos debido a los gastos que el actor tuvo tras enfrentar una fuerte enfermedad por años.

¿De qué murió Charles F. Porter, el actor de Dr. House?

Se sabe que el querido actor luchó por 17 años contra el linfoma de Hodkin, el cuál es un tipo de cáncer que se origina en el sistema linfático, el cuál forma las defensas del cuerpo.

Tras perder esta dura batalla, su familia organizó una campaña de recaudación de fondos en GoFoundMe con el fin de recibir apoyo para poder solventar los gastos derivados a esta prolongada enfermedad.

¿Quién fue Charles F. Porter de Dr. House?

Charles fue un reconocido actor y productor de cine independiente, además de escritor quien tuvo un destacado paso por el fútbol americano colegial, aunque a día de hoy es más reconocido por su trabajo en la serie de Dr. House, Bones y la película de NASCAR, “Wendell Scott: A Race Story”.

Dentro del programa de Dr. House obtuvo el papel secundario de un operador, al igual que en Bones donde fue un policía de apoyo.

Aunque sus apariciones en pantalla solían ser esporádicas, en años posteriores comenzó a tener mayor peso detrás de cámaras, logrando conectar con el cine independiente, área donde logró asentarse como escritor y productor.