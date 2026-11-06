Este viernes se dio a conocer que Dulcy Singer

, una de las leyendas más grandes de la televisión falleció a la edad de 92 años, dejando un gran legado dentro del mundo del entretenimiento, pues tuvo una gran participación en algunos de los programas más populares de todos los tiempos.

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Aunque su trabajo estuvo detrás de cámaras, Dulcy es recordada por su aporte en programas televisivos como Sesame Street (Plaza Sésamo), siendo la productora ejecutiva de este, el cuál le valió para ser una de las figuras más respetadas y populares.

¿Quién fue Dulcy Singer?

Dulcy fue una reconocida productora de televisión quien ganó bastante popularidad al estar al frente del programa de Plaza Sésamo (Sesame Street) desde el año de 1980 hasta 1993, siendo esta una las mejores épocas del programa estelarizado por Elmo, El Monstruo Comegalletas, Beto, Enrique, Archivaldo, Lola y más marionetas.

Su aporte al programa fue tal que por varias temporadas, era su nombre el primero que aparecía en los créditos finales del programa, siendo que su aporte a este show es uno que le ayudó a definir su universo que a día de hoy sigue conectando con chicos e incluso con grandes.

Uno de los mayores aciertos dentro de su carrera fue la gestión de la muerte del personaje de el Señor Hooper cuando murió el actor Will Lee, por lo que de manera humana y educativa, plasmó en el programa que la muerte es parte de la vida.

Estuvo dos veces nominada a los Premios Emmys, en donde consiguió llevarse la estatuilla al “Mejor Programa Infantil” en 1979 gracias al especial de Navidad de Plaza Sésamo y tuvo una nominación más en 1984.

¿De qué murió Dulcy Singer?

De momento su familia o personas cercanas no han hablado sobre las causas de muerte de la productora, aunque debido a su edad, se ha especulado que podría deberse a causas naturales, pues no se tenía conocimiento sobre si padecía alguna enfermedad o complicaciones de salud.