Muere leyenda del cine y la televisión, famoso por aparecer en Avatar, esto se sabe

Luto en el mundo del cine y la televisión. Muere el legendario actor Richard Riehle a los 78 años. Su lamentable deceso fue confirmado por amigos del artista a través de un breve comunicado para el tabloide estadounidense, TMZ. A lo largo de su prolífica carrera en Hollywood, Riehle logró sumar más de 400 proyectos.

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¿De qué murió el actor Richard Riehle?

Según informaron sus seres cercanos para el citado tabloide, Richard Riehle perdió la vida el pasado jueves, 15 de octubre, por causas naturales. Su deceso se dio en Los Ángeles, California, lugar en el que pasó gran parte de su vida. Richard tenía 78 años al momento de su lamentable fallecimiento.

¿Quién era Richard Riehle? Así fue su trayectoria en el mundo del cine

Richard Riehle destaca como uno de los actores más prolíficos en la industria del entretenimiento. Nacido un 12 de mayo de 1948 en Wisconsin, Estados Unidos, el veterano inició su carrera como actor en 1977, sumando más de 400 títulos a lo largo de casi cinco décadas de trayectoria artística. No obstante, su papel más importante fue el de Walt Finnerty en la serie de comedia de televisión Grounded for Life, así como sus diversas apariciones en cintas como Casino y la comedia de culto, Office Space, donde dio vida al emblemático Tom Smykowski.

Otros de sus proyectos incluyen títulos como Deuce Bigalow: Male Gigolo, The Fugitive y Bridesmaids, en la industria del séptimo arte; y Star Trek: The Next Generations, NCIS y Modern Family, en la pantalla chica, por citar algunas.

El querido actor también prestó su voz para diversos proyectos, incluida la serie animada de Avatar, La Leyenda de Korra (The Legend of Korra), donde dio vida a Bumi, el hijo mayor de Aang y Katara, un no-maestro y excomandante de la Armada de las Naciones Unidas. Sin duda, su deceso representa una gran pérdida para la industria.

Richard Riehle | Crédito: Getty Images

Descanse en paz, Richard Riehle.