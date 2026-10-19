Muere famosa modelo, exnovia de Justin Bieber, meses después de dar a luz a su primer hijo: “Era tan querida”

La industria del entretenimiento se viste de luto una vez más. Muere la modelo australiana Sahara Ray a los 34 años. La joven saltó a la fama gracias a su trayectoria en el mundo del modelaje y su presencia en redes sociales, aunque también fue ampliamente conocida en la cultura popular por haber salido con Justin Bieber durante algún tiempo. La noticia de su lamentable deceso fue confirmada por su familia para el tabloide estadounidense, TMZ: “Murió anoche, rodeada de sus familiares en el hospital. Era muy querida”; se lee en las declaraciones brindadas.

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¿De qué murió Sahara Ray, modelo y exnovia de Justin Bieber?

En las declaraciones brindadas a TMZ, la familia de la joven se limitó a informar sobre su lamentable deceso, sin dar detalles específicos sobre su causa de muerte, por lo que ésta aún permanece en secreto. No obstante, se sabe que padecía el síndrome de Guillain-Barré; que es un trastorno neurológico poco común, en el que el sistema inmune ataca por error al sistema nervioso periférico, según la Organización Mundial de la Salud. Sahara perdió la vida tan sólo meses después de dar a luz a su primera hija. La reconocida modelo falleció en una unidad de emergencias a los 34 años.

¿Quién era Sahara Ray?

Sahara Ray saltó a la fama en el mundo del modelaje gracias a su carrera en las pasarelas. Posteriormente, comenzó a crear presencia en redes sociales, convirtiéndose en influencer. A través de sus publicaciones, la joven solía compartir imágenes y videos de su día a día, además de darle visibilidad a su propia marca de trajes de baño: Sahara Ray Swim.

Además de su trayectoria las pasarelas y las redes sociales; Sahara también acaparó los titulares de diversos medios de comunicación tras ser relacionada sentimentalmente con Justin Bieber, luego de ser captados juntos en Hawái. También llegó a salir con el cantante australiano, Cody Simpson. La modelo era hija del surfista Tony Ray, por lo que pasó gran parte de su vida entre las costas de Australia, Hawái y California.

Sahara Ray & Justin Bieber| Crédito: Instagram (@sahara_ray)

Su inesperado deceso representa una gran pérdida para la comunidad y su círculo cercano. “Sahara era una persona encantadora con un corazón enorme. Me duele mucho lo que te ha pasado a ti y a tu familia”; escribió la también influencer Becky Hearn.

Descanse en paz, Sahara Ray.