Recientemente se confirmó la muerte de un querido youtuber y creador de contenido surcoreano Cho Jin-woo, mejor conocido en redes como JinsTravel, quien partió de manera trágica el pasado miércoles 4 de noviembre a la edad de 33 años.

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De acuerdo con primeros reportes, el influencer habría perdido la vida tras haber sido atropellado por un camión de carga en Bolivia, país donde se encontraba haciendo sus famosos recorridos, tal como el que hizo en México hace unos meses.

Muere el influencer surcoreano que recorría el mundo en bicicleta

De acuerdo con reportes locales, el trágico accidente ocurrió en la ciudad de El Alto, en la Avenida 6 de Marzo, donde el creador de contenido perdió la vida debido a la magnitud del percance.

Según medios locales, el conductor se había dado a la fuga aunque finalmente fue detenido por autoridades bolivianas, por lo que se espera que enfrente a la justicia por la muerte del ciclista que recorría el mundo.

¿Quién era Cho Jin-woo / JinsTravel?

En los últimos años, JinsTravel ganó fama internacional luego de que abriera su canal de YouTube en 2020 donde compartía su experiencia recorriendo el mundo en bicicleta, documentando cada travesía y aventura.

Se sabe que el creador de contenido había recorrido más de 33 países y que incluso ya había rodado por Europa y África, por lo que el pasar por América era una de sus grandes metas.

Hace unos meses fue que el surcoreano había recorrido México, pues actualmente se encontraba bajando por Latinoamérica con destino a cordillera de Los Andes .

La noticia fue dada a conocer por su hermano, quien usó las redes del mismo Cho Jin-woo donde pidió a sus seguidores que guardaran respeto tras este triste desenlace.