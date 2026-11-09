La industria del cine y el entretenimiento se vuelven a vestir de luto. Muere a los 92 años el reconocido actor Donnie Dunagan, famoso por ser la voz original de Bambi en el clásico de Disney de 1943. Según pudo confirmar el autor e historiador de cine, Tom Weaver, su colega perdió la vida el pasado miércoles, 4 de noviembre, a causa de un cáncer de pulmón.

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Muere Donnie Dunagan: quién era y cuál fue su trayectoria en Hollywood

La trayectoria de Donnie Dunagan en Hollywood duró poco, pero contó con un gran legado. Nacido el 19 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas, Donnie incursionó en la industria del entretenimiento desde muy temprana edad. Con tan sólo tres años y medio fue descubierto por un cazatalentos, convirtiéndose en el sostén principal de su familia.

Entre sus trabajos más importantes se encuentran títulos como “El Hijo de Frankenstein” y “La Torre de Londres”. Posteriormente, su familia fue contactada por el mismo Walt Disney, quien estaba en busca de un niño que le ayudara a dar vida a un bebé ciervo. Tras dirigirse a los estudios de Disney en Burbank, Dunagan fue seleccionado para prestar su voz a la versión pequeña Bambi, película a la que dedicó más de un año de trabajo y que lo convirtió en toda una leyenda de la animación infantil.

Bambi, la última película de Donnie Dunagan

El paso de Donnie Dunagan por Hollywood fue fugaz. Tras participar en siete películas, Dunagan se alejó de la industria. Durante su adolescencia, se dedicó a practicar deportes como el boxeo y fútbol americano. Posteriormente, se unió a la Infantería de Marina en 1952, con tan sólo 18 años.

A lo largo de sus 25 años de trayectoria en el ejército, Donnie fue condecorado con tres Corazones Púrpura, así como una Estrella de Bronce, una Medalla de Encomio de la Armada y el Cuerpo de Marines y otra del Ejército; así como dos Medallas más al Mérito de la Armada y el Cuerpo de Marines.

Descanse en paz, la icónica voz de Bambi, Donnie Dungan.