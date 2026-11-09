Ya es oficial. Russell Brand es sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión. El comediante y exesposo de Katy Perry fue condenado tras ser hallado culpable en los delitos de violación y agresión sexual en un juicio penal, celebrado la semana pasada en Londres, Inglaterra.

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¿Qué cargos enfrenta Russell Brand?

Russell Brand fue condenado a pasar más de una década tras las rejas, luego de ser declarado culpable el pasado jueves, 6 de noviembre, de tres cargos de agresión sexual y uno de violación. También se le halló inocente en dos cargos más por violación y otro por intento de agresión sexual. El juez le negó la libertad condicional bajo fianza.

De acuerdo a lo expuesto en el juicio penal, los hechos de los que fue hallado culpable sucedieron en distintos lugares, entre 1999 y 2009. Las acusaciones se hicieron públicas en 2023, tras un documental publicado por el Sunday Times. A escasas horas de darse a conocer el veredicto del jurado, se abrió una nueva investigación, derivada de otras dos denuncias por violación, presentadas por dos presuntas víctimas más.

¿Murió Russell Brand Esto se sabe sobre el comediante y ex-esposo de Katy Perry En redes sociales se viraliza la noticia de la supuesta muerte de Russell Brand: esto se sabe (Crédito: Getty Images (Jack Taylor))

Cabe mencionar que el reconocido actor enfrentaba una posible condena de entre 4 y 19 años, con una pena máxima teórica de cadena perpetua, por los delitos sexuales que cometió. No obstante, tras una evaluación de los cargos, la justicia británica optó por definir una sentencia de 10 años y seis meses.

¿Quién es Russell Brand y por qué se hizo famoso?

Russell Brand, de 51 años, destaca por ser un reconocido comediante, actor y presentador de televisión de origen británico. El artista incursionó en el mundo de la comedia a través de diversos monólogos, para después dar el salto a la pantalla chica y el radio. Gracias a su gran sentido del humor, rápidamente logró papeles mundo del cine. Su trabajo en la gran pantalla incluye títulos como “¿Cómo sobrevivir a mi ex?” (2008), “Misión Rockstar” (2010) y “Arturo: Millonario Irresistible” (2011).

acusan-russell-brand-ex-katy-perry-violacion.jpg (Crédito: X | @PopBase)

En la cultura popular, Russell Brand ganó mayor reconocimiento tras su relación sentimental con Katy Perry. La expareja comenzó su noviazgo a finales de 2009 y, tan sólo unos meses después, el británico le propuso matrimonio durante unas vacaciones en la India. Para octubre de 2010 ya eran marido y mujer. No obstante, la unión duró poco y, para diciembre de 2011, la pareja ya se encontraba realizando los trámites del divorcio.