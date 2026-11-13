Hace unas horas se dio a conocer la noticia de la lamentable partida de uno de los actores surcoreanos más queridos de todos los tiempos, pues Hwang Jang-Lee partió a la edad 81 años dejando un gran legado dentro del cine de acción y las artes marciales.

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Hwang Jang-Lee ganó bastante popularidad en la década de los 70’s gracias a los proyectos que compartió con el mítico Jackie Chan, lo que le ayudó a ganar fama en toda Asia, así como de manera internacional, pues formaron parte del despunte de las películas de acción.

¿Quién fue el actor Hwang Jang-Lee?

Nacido en Seúl en el año de 1944 Hwang comenzó a entrenar Taekwondo cuando tenía 14 años y a los 21 años alcanzó el VII Dan, uno de los rangos más altos dentro de este deporte e incluso fue instructor de artes marciales para los ejércitos de Corea del Sur y Vietnam, dejando ver la gran habilidad que poseía.

Hizo su debut en el cine en el año de 1974 en películas locales pero un par de años su suerte cambió cuando consiguió el papel “Silver Fox” en la película ‘The Secret Rivals’, siendo este uno de los más conocidos de su carrera y el que le dio proyección mundial.

En 1978, interpretó al villano “Thunderleg” en ‘Drunken Master’, compartiendo pantalla con Jackie Chan, también actuó en ‘Snake in the Eagle’s Shadow’, otra de sus mejores películas.

Algunas de sus películas más destacadas fueron:

The Secret Rivals

Snake in the Eagle’s Shadow

Drunken Master

Hitman in the Hand of Buddha

Game of Death II

Ninja in the Dragon’s Den

No Retreat, No Surrender 2

Street Soldiers

¿De qué murió el actor Hwang Jang-Lee?

El actor falleció este 12 de noviembre luego de que se desplomara en su domicilio, a lo que medios locales han especulado un desmayo o un paro cardiaco, pues aunque fue trasladado de urgencia al Hospital St. Mary en Seúl donde tristemente no pudo ser reanimado.