La industria actoral se encuentra de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento del actor Steven Hack, originario de St. Louis, Missouri, Estados Unidos, famoso por haber participado en proyectos como ‘American Horror Story’, ‘Seinfeld’, ‘Mentes criminales’ así como en la producción original de Broadway de ‘Cats’, entre otros. Esta noticia la dió a conocer InterAct Theatre Company, agrupación de la que fue miembro fundador. Según se mencionó, el actor falleció el pasado 19 de noviembre en Los Ángeles, a los 68 años de edad.

Steven Hack: ¿De qué murió el actor?

De acuerdo con la información que proporcionó InterAct Theatre Company, Steven Hack perdió la vida a causa de un “repentino e inesperado evento cardiaco”. Sin embargo, la revista intencional People pudo acceder al certificado de defunción del actor, en donde se reveló que Steven Hack murió debido a una enfermedad cardiovascular aterosclerótica. De acuerdo con el National Heart, Lung and Blood Institute “La aterosclerosis es una enfermedad común que aparece cuando una sustancia pegajosa llamada placa se acumula en las arterias”. Esta enfermedad puede causar ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, demencia vascular, disfunción eréctil e insuficiencia cardiaca.

Luego de la muerte del actor InterAct Theatre Company se pronunció con algunas palabras en las que expresó que Hack fue “un intérprete talentoso y versátil” y “un magnífico artista gráfico”. Por otro lado, también destacaron la creatividad, humor, calidez y generosidad del actor.

¿Quién era Steven Hack?

Steven Hack fue un destacado actor estadounidense que estudió actuación en el California Institute of the Arts y en la American Academy of Dramatic Arts. Su debut en la actuación llegó con la película Vaselina, dirigida por Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. El actor apareció en la cinta como uno de los bailarines adolescentes del número final de “We Go Together”. En 1982 fue parte de la producción original de Broadway de Cats en donde trabajó por 5 años consecutivos. Dentro de sus proyectos de televisión destacan Seinfeld, The West Wing, Desperate Housewives, Scrubs, American Horror Story: 1984, Marvel’s Agent Carter, Criminal Minds y The Mentalist .

Por otro lado, también escribió y protagonizó la obra individual Willie’s Son, proyecto por el que obtuvo nominaciones a los premios Ovation y A.D.A.