Los 4 mejores Funkos de American Horror Story que puedes usar para decorar tu hogar de Halloween

American Horror Story es una de las series de televisión que se ha destacado por ser una antología de terror, y es que cada una de las temporadas nos trae nuevas historias de diferentes épocas, aunque en ciertas ocasiones se han hecho cameos con personajes de otras historias.

Si eres fan de la serie, te traemos los 4 mejores Funkos que deberías tener en casa, que por su aspecto se puede convertir en un gran elemento para decorar tu hogar en Halloween.

4 Funkos de American Horror Story

American Horror Story: Siamesa Tattler

En la temporada de Freak Show, vemos a unas hermanas Siamesas quienes forman parte de un show de circo, pero viven su vida encadenadas una a la otra en el mismo cuerpo, algo complejo considerando que ambas tienen personalidades diferentes. Es posible encontrar su Funko que claramente representa al personaje ficticio.

American Horror Story: Rubber Man

Un Hombre de goma que nos cuenta la historia de Tate Langdon, quien usa el disfraz para cometer terribles actos, mientras su identidad se mantiene totalmente oculta. Igualmente, es uno de los personajes más recordado entre los fans de American Horror Story, su aspecto e historia aterradora serán ideales para decorar tu hogar en Halloween.

American Horror Story: La Condesa

No olvidemos que Lady Gaga formó parte de la temporada 5 de American Horror Story, quien se encargó de interpretar a La Condesa, una vampiresa que administraba el Hotel Cortez, portando siempre un aspecto atemorizante y elegante en todo momento.

American Horror Story: Elsa Mars y Ma Petite

Dentro de los ejemplares de Funkos que debes tener para decorar tu hogar en Halloween, es el de Elsa Mars que es la dueña del Freak Show en el que viven varias personas que forman parte del espectáculo, a quienes protege. Además en esa edición, la vemos acompañada de Ma Petit, que es la mujer más pequeña del mundo (en American Horror Story y en la vida real), ya que tiene una estatura de apenas 62.8 centímetros.