En las últimas horas el mundo del deporte se encuentra de luto, principalmente el del fisicoculturismo tras confirmarse la muerte de Alix Small, una reconocida atleta profesional de 26 años. De acuerdo con información oficial, la joven habría muerto el domingo 8 de noviembre, ante estas palabras seguidores y colegas han comenzado a generar una ola de comentarios reconociendo su trayectoria.

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Primero reportes apuntan que la confirmación del deceso de Small lo habría dado a conocer su madre con Beyond The Stage TV, plataforma que posteriormente informó sobre su fallecimiento en redes sociales. Hasta el momento, sus familiares no han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de su muerte.

¿De qué murió Alix Small? Esto se sabe sobre su fallecimiento?

Hasta el momento la causa de muerte de Alix Small no ha sido revelada públicamente, ni si padecía una enfermedad o cierto problema de salud que estuviera relacionado hoy con su muerte. Sin embargo, algunos reportes han señalado que la fisicoculturista enfrentó problemas de salud durante su trayectoria y que anteriormente habló sobre su lucha contra la anorexia.

Aunque las declaraciones que confirmaban la muerte de la atleta fueron dadas por la madre no especificó el motivo de muerte, solo compartió que que la familia atraviesa por un dolor inmenso ya que perdió a una hija.

¿Quién era Alix Small, la fisicoculturista que llegó al Mr. Olympia?

Alix Small era una deportista originaria de Forfar, Escocia, que consiguió destacar en el fisicoculturismo profesional a una edad temprana. Obtuvo su tarjeta profesional de la IFBB Pro League cuando tenía apenas 19 años y rápidamente comenzó a conseguir importantes resultados en la categoría Fitness.

En 2021 ganó el Europa Pro Championships, celebrado en España, triunfo que le permitió clasificarse para el Mr. Olympia, una de las competencias más importantes del fisicoculturismo mundial. Durante su primera participación consiguió el lugar número 12. Un año después volvió a destacar al conquistar el Mr. Big Evolution Pro, celebrado en Portugal, y consiguió otra clasificación al Olympia. Sin embargo, tuvo que retirarse de aquella competencia por problemas de salud y no volvió a participar en torneos profesionales.

Su historia también estuvo marcada por su testimonio sobre la anorexia que enfrentó desde los 15 años. En una entrevista dada en septiembre de 2021, explicó que el fisicoculturismo le ayudó a cambiar su relación con la alimentación y a concentrarse en la fuerza y el rendimiento físico.