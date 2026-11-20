El mundo del deporte y entretenimiento se encuentra de luto tras darse a conocer que Lance Broadway, exlanzador de las Grandes Ligas y actor que formó parte del universo de Marvel fue hallado sin vida en Dallas, Texas. De acuerdo con información oficial su deceso se habría registrado el martes 17 de noviembre luego de que fuera hallado sin vida en las escaleras de un complejo de departamentos.

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Ante esta lamentable noticia seguidores y colegas de Lance han creado una ola de mensajes recordando el trabajo del deportista de 43 años que logró construir una carrera frente a las cámaras y en las canchas.

¿De qué murió Lance Broadway y dónde fue encontrado?

De acuerdo con los reportes del médico forense del condado de Dallas, Broadway fue encontrado sin vida en las escaleras de un edificio de departamentos luego de que la policía local recibiera una llamada de emergencia a las 6:42 del día martes 17 de noviembre. Sin embargo, al llegar al lugar no presentaba signos vitales.

Hasta este viernes 20 de noviembre, la causa y las circunstancias de su fallecimiento no han sido dadas a conocer públicamente.

¿Quién era Lance Broadway y en qué películas y series participó?

El exbaisbolista Lance Broadway logró construir una carrera deportiva cuando en 2005 fue seleccionado en la primera ronda del Draft de la MLB por los Chicago White Sox, equipo con el que debutó en las Grandes Ligas en 2007. Posteriormente llegó a los New York Mets en 2009 y también su nombre formó parte de Toronto Blue Jays.

Aunque su paso por importantes equipos de beisbol llegaron a consolidarlo en el mundo deportivo, en 2010 anunció su retiro para probar suerte en el mundo del espectáculo.

En 2013 tuvo su debut cinematográfico con el proyecto Olympus Has Fallen donde compartió créditos jjunto a Gerard Butler y Morgan Freeman. También participó en Agents of S.H.I.E.L.D., Lucifer y Colony. En sus últimos años trabajó como entrenador de béisbol.