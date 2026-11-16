Tina Simmons fue una querida actriz que se destacó por tener múltiples participaciones, pero una de las más recordadas fue en Star Wars como una técnica de la Alianza Rebelde, o en James Bond al formar parte de la producción o de extra. Lamentablemente, se ha dado a conocer que el 16 de noviembre, la actriz falleció a sus 83 años.

Madeline Smith, su amiga, dio a conocer el fallecimiento de la artista, quien fue encontrada sin vida en su departamento, al dar formalizar la muerte del artista, dejo un emotivo mensaje:

“Estoy devastada. Tina Simmons. Encontrada muerta en su apartamento. Terrible ¡Ella era mi amiga casi seguramente desde 1968! ¡Qué cruel morir sola y haber muerto en absoluto! Espero escuchar ponto sobre una celebración para esta querida alma”

Ante la publicación, varios usuarios compartieron fotos con la artista, dejando un mensaje de consuelo y despedida, recordando su amabilidad. Mientras que otros recalcaban la gran suerte que tuvo de tener una amistad con la celebridad.

¿De qué murió Tina Simmons?

El fallecimiento de la querida actriz ha generado impacto para quienes la vieron participar en diversos proyectos. Hasta el momento, no se ha dado a conocer cuál fue la causa de muerte, su amiga no ha compartido información al respecto en sus redes sociales.

¿Cuál fue la última película de Tina Simmons?

La película más reciente reciente en la que participó la querida actriz de Star Wars y Batman, fue en Lift: Un robo de primera clase, según el portal de IMDB, en el que se explica que fue una cinta de 2024 interpretando a un turista, pero que no se le dan créditos.

Otro proyecto reciente en el que fue vista, es en The Marlow Murder Club del 2026 y en MobLand del 2025, ambas series de televisión en las que participó solamente en un episodio.