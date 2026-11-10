Recientemente se confirmó la muerte de Apolo Kidd, uno de los artistas más prometedores de la música urbana, dejando consternados a todos sus fans, pues su carrera se había mantenido muy activa e incluso poco a poco había logrado cimentar su identidad artística, teniendo cada vez más reflectores.

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La muerte del artista argentino fue dada a conocer a través de sus mismas redes sociales en donde su familia compartió una emotiva despedida, así como los fuertes momentos por los que pasó antes de quitarse la vida, señalando a una industria musical de ser poco empática con el joven.

Muere artista Apolo Kidd, esto pasó:

A través del mismo posteo en redes la familia del artista dio a conocer que este se quitó la vida a los 28 años, dejando un gran vació dentro de su círculo cercano y la escena musical argentina:

“Hola. Desde la familia de Marcos/Apolo.Kidd, queremos comentarles que lamentablemente él ya no está con nosotros”, comentaron en una última publicación.

Además de tener un emotivo gesto sobre Marcos, también se dieron a conocer los motivos por los que este habría terminado quitándose la vida.

“(...) enfrentó situaciones muy difíciles. Vinculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsion; distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar. Todo esto lamentablemente lo llevó a tomar la peor decisión”.

¿Quién era Apolo Kidd?

Apolo Kidd era un cantante, compositor y productor argentino de 28 años quien llevaba varios años dentro de la escena musical urbana y que poco a poco mostraba más avance, como sus acercamientos a L-Gante y demás artistas emergentes.

Con varios sencillos publicados logró tener dos temas con más de un millón de reproducciones en Spotify además de que sus temas tenían miles de reproducciones, siendo un artista con bastante proyección.

Linea de ayuda para salvar la vida

Si tú o alguien conocido atraviesa un mal momento, es importante que sepas que no están solos, siempre hay una mejor opción, que es estar con vida aquí.

Hoy en día puedes encontrar alternativas de ayuda como la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis o la Línea de la Vida 800-911-2000, mismas que están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año.