Este sábado se dio a conocer la muerte de Richard Lloyd, quien fuera el guitarrista de la banda neoyorquina Television, una de las más influyentes del post-punk y la contracultura de la década de los 70’s.

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Reconocido como “el arquitecto del post-punk”, Richard partió a la edad de 75 años la mañana de este sábado 07 de noviembre dejando un gran legado dentro de la música y la cultura.

¿De qué murió Richard Lloyd, el guitarrista de Television?

Hace unos meses el músico declaró para la revista Rolling Stone que había sido diagnosticado con colangiocarcinoma, un tipo de cáncer de las vías biliares, por lo que su salud se encontraba delicada.

Se sabía que el avance de este cáncer había afectado su hígado siendo que se le formó un tumor cerca de un vaso sanguíneo, el cual no se podía operar, por lo que su salud empeoró en las últimas semanas.

El guitarrista requería de la Unidad de Cuidados Intensivos y se habla que sufrió problemas renales como hepáticas además de una fuerte sepsis.

¿Quién fue Richard Lloyd?

Considerado por la comunidad de la música como uno de los guitarristas más importantes, Richard se desenvolvió como una de las grandes figuras del post-punk en la década de los 70’s.

Coescribió ‘Marquee Moon’ en 1977, el álbum debut de Television el cual es considerado como uno de los más grandes de toda la historia del rock, marcando un antes y después en el sonido de este género.

Aunque la banda Television únicamente cuentan con tres discos de estudio, su influencia en la música actual ha sido tal que a 50 años de su debut su sonido puede reconocerse en algunas bandas modernas en la forma en cómo componen, tocan y suenan, siendo pioneros en el rock actual.