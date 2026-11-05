4 capítulos de Bluey y Peppa Pig para enseñar a tus hijos a compartir sus juguetes nuevos sin pelearse

Hay ocasiones en las que, por cosas del destino, llega un nuevo juguete a la casa cuando tienes hijos pequeños. Esto, por lo general, desata peleas, discusiones y llanto, pues todos quieren jugar con él al mismo tiempo. Las discusiones entre hermanos, por esta razón, no son nada fuera de lo común y no te debes preocupar de más, pero sí hay que trabajarlo poco a poco para que sean menos frecuentes. Para acompañar este proceso de aprendizaje, Bluey y Peppa Pig tienen capítulos que son perfectos para que platiques y ejemplifiques términos y conceptos que a veces son difíciles de explicar, como la generosidad, la paciencia y la convivencia. Aquí tienes 4 capítulos que deberías ver junto a tus hijos para comenzar:



El xilófono mágico de Bluey

Globo al aire de Bluey

El amigo de George de Peppa Pig

La pelea de Peppa Pig

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Aparte de ver los episodios completos que te recomendamos de Peppa Pig y Bluey, hay que explicar la importancia de compartir y usar de ejemplo las situaciones que enfrentan sus personajes favoritos. Recordemos que los niños aprenden por imitación y que estos personajes explican de manera sencilla para que los niños entiendan, aprendan y se diviertan.

Ejercicios para enseñar a los hermanos a compartir

Además de ver los capítulos de Bluey y Peppa Pig, hay varios ejercicios que puedes poner en práctica para que se acostumbren y entiendan lo que significa compartir. Toma en cuenta que esto va a requerir mucha paciencia. Los mejores ejercicios son:



El juego de los espejos : pon a tus hijos a imitar los movimientos del otro y luego cambian turnos

: pon a tus hijos a imitar los movimientos del otro y luego cambian turnos Jugar a construir en equipo : puedes sentarte junto a los dos a construir un rompecabezas o un set de lego.

: puedes sentarte junto a los dos a construir un rompecabezas o un set de lego. Mural o dibujo compartido: En una cartulina, dibujen juntos y creen una obra de arte.

¿Cómo evitar que los hermanos se peleen?

Lo primero que hay que saber es que es imposible que los hermanos dejen de pelear. Lo que sí se puede es ir reduciendo la frecuencia y la intensidad de las discusiones con acciones sencillas como dejar de compararlos y estableciendo rutinas para las cosas. Además, ellos deben saber que pueden ser diferentes y que a veces la gente les puede regalar cosas distintas, pero que juntos pueden jugar y divertirse siempre.

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