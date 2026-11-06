Hace unas semanas la noticia sobre la muerte del querido actor RJ Mitte causó estragos en todo el internet, pues su papel en la serie de Breaking Bad donde interpretó a Finn White le dio fama y reconocimiento internacional, desde hace más de una década, siendo esta una de las historias más valoradas del mundo del entretenimiento.

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Hoy, a poco menos de un mes de la muerte del actor, se ha revelado la causa de muerte oficial del actor de 34 años, donde autoridades han informado que murió debido un ahorcamiento, siendo que este habría cometido suicidio el pasado 21 de agosto en Brownsville, Texas.

Revelan más detalles de la muerte del actor RJ Mitte

A casi cuatro semanas de la partida de JR, los documentos forenses han revelado que el actor murió a la 1:32 pm del lunes 12 de octubre, luego de que este decidiera quitarse la vida, hecho que su mismo representante confirmó, aunque no se explicaron los posibles motivos de esta súbita decisión.

En días posteriores, figuras de la serie de Breaking Bad compartieron en redes su amor y cariño por Mitte, siendo que cuando comenzó a filmar la serie tenía solo 14 años, por lo que prácticamente le vieron crecer a lo largo de las 5 temporadas.

Respecto a su decisión, personas cercanas al actor, como su madre han expresado el dolor que les dejó su partida, pues se sabía que RJ Mitte no se encontraba en un buen momento y aunque trataron de acercarse a él, los intentos no fueron los suficientes para que se quedara.

Líneas de ayuda para preservar la vida

Es importante que si tú o alguien conocido atraviesa un mal momento, sepan que no están solos, que siempre hay una mejor opción, que es estar con vida, aquí.

Hoy en día puedes encontrar alternativas de ayuda como la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis o la Línea de la Vida 800-911-2000, mismas que son gratuitas y están disponibles las 24 horas del día los 365 días del año.

Tu vida importa y aunque a veces las cosas no marchan como uno quisiera, todo mejorará, lo prometemos.