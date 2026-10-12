ÚLTIMA HORA: Muere querido actor de Breaking Bad, RJ Mitte, a los 34 años

El mundo de la televisión y el entretenimiento está de Luto. El medio TMZ acaba de confirmar que RJ Mitte, quien dio vida a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, falleció a los 34 años en Texas. De acuerdo con la información que reveló un funcionario del condado al medio, la causa de muerte fue suicidio. Las autoridades confirman que aún están investigando la muerte.

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¿Qué se sabe sobre la muerte de RJ Mitte?

Todo parece indicar que el actor RJ Mitte se quitó la vida este lunes en Texas. Los informes policiacos no revelan cómo fue que sucedió; las investigaciones aún están en curso. Justamente este mes de octubre, se le había visto con su compañero de reparto de Breaking Bad, Luis Moncada, y parecía estar de buen humor. Fanáticos y seguidores reportan que se le había visto de buen humor en las redes sociales.

RJ Mitte dio vida a Walter White Jr. en Breaking Bad

El actor siempre será recordado por los fanáticos como Walter White Jr. en la popular serie Breaking Bad. RJ apareció en un total de 56 episodios de la serie. Aunque este es su papel más conocido, también trabajó en “The Oak Room”, “The Recall” y “The Guardians of Justice (Will Save You!)”.

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