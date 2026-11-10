Este martes 10 de noviembre se confirmó la muerte de uno de los pocos actores que han logrado estar en algunos de los proyectos más influyentes de todos los tiempos como las series ‘Mickey Spillane’s Mike Hammer’, ‘Jesús de Nazaret’ o ‘Fat City’, ‘Prision Break’, ‘American History X’ o Los Simpsons, pues se trata de Stacy Keach, quien partió a la edad de 85 y que en su carrera tuvo un gran impacto dentro del entretenimiento.

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La noticia fue dada a conocer por el medio estadounidense dedicado al entretenimiento Variety, esto luego de que tuvieran una charla con su esposa, Malgosia Tomassi, quien señaló que el actor murió en su casa en Polonia tras una terrible lucha contra una enfermedad.

¿Quién fue el actor Stacy Keach?

Aunque Stacy es muy recordado por sus papeles dramáticos, también se desenvolvió como narrador, siendo que su carrera dentro del mundo del entretenimiento comenzó en el año de 1957 cuando este tenía 16 años, ya que participó en la miniserie de ‘How to Marry a Millionaire’, adaptación de la célebre película de Marilyn Monroe.

Desde ahí fue que Stacy continúo con su gran carrera actoral siendo una de las pocas personalidades de Hollywood que logró formar parte de producciones consideradas de culto como en la mini serie de Jesús de Nazareth donde interpretó a Barrabás, papel que le dio fama mundial.

Otro de sus grandes trabajos fue cuando protagonizó la serie ‘Mike Hammer’ de 1980, papel con el que recibió una nominación en los Golden Globes.

Participó en series como ‘Prision Break’ donde fue el alcaide Henry Pope e incluso prestó su voz para varios personajes de ‘Los Simpsons’ y demás documentales educativos.

¿De qué murió el actor Stacy Keach?

De acuerdo con la información compartida por su esposa, Stacy falleció en casa tras una larga lucha contra una afección afección e insuficiencia cardiaca, mermando sus últimos días de vida.

Su último papel fue en 2025 como el padre de Jay Kelly de la película ‘Jay Kelly’, la cuál fue protagonizada por George Clooney.