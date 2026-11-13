Emma Watson acapara titulares… aunque no por alguno de sus proyectos. La famosa Hermione Granger protagonizó un inesperado momento al sufrir una aparatosa caída después de salir de una fiesta. Debido a que se trataba de un importante evento social, la zona estaba rodeada de paparazzis, por lo que el momento quedó captado en video y rápidamente se hizo viral.

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Emma Watson takes a nasty tumble as she attends GQ's Men of the Year party at the Chateau Marmont in LA pic.twitter.com/YKuRYFSeoY — That's The Badger! (@Thatsthebad) November 13, 2026

En el audiovisual se muestra a la actriz británica saliendo del exclusivo hotel Chateau Marmont en Los Ángeles, California, donde se llevó a cabo el evento. A juzgar por las imágenes, Watson caminaba por una zona inclinada del lugar cuando perdió el equilibrio y terminó en el piso frente a varios fotógrafos y admiradores. Sin embargo lo que más llamó la atención fue su reacción, pues más allá de molestarse o hacer un escándalo, la artista se levantó rápidamente, incluso, sonrió después del tropiezo.

Como era de esperarse, su reacción fue ampliamente aplaudida, tanto por los presentes como por miles de usuarios en redes sociales, pues la actriz jamás dejó de ser educada y retomó la compostura en cuestión de segundos. Una vez que confirmó que se encontraba bien, se dirigió a su vehículo. Eso sí, quienes se llevaron las verdaderas críticas fueron los paparazzis, quienes fueron señalados como los culpables de la caída debido a los flashazos de sus cámaras.

¿Qué ha sido de Emma Watson? A esto se dedica actualmente

Emma Watson conquistó el corazón de millones de fans tras darle vida a la icónica Hermione Granger en las películas de Harry Potter. Una vez que la saga llegó a su fin, la actriz participó en otras cintas, como Las Ventajas de Ser Invisible, La Bella y la Bestia y Mujercitas. No obstante, en los últimos años, ha preferido mantenerse alejada de los grandes rodajes.

FOTOS | Emma Watson

Actualmente, Watson es partícipe de una reconocida marca de ginebra junto a su hermano Alex, inspirada en las raíces familiares que tienen en la región de Borgoña; además de que dedica gran parte de su tiempo a su formación en escritura creativa en la Universidad de Oxford. Si bien la actriz no tiene planeado volver a la gran pantalla en un futuro cercano, sí ha reconocido en más de una ocasión que extraña actuar y trabajar en proyectos artísticos, por lo que no queda más que esperar a que llegue el momento o el papel adecuado.