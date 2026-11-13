Hace unos días que le dio la vuelta al mundo la noticia de que el actor Russell Brand había sido condenado a prisión el pasado 9 de noviembre luego de que este fuera encontrado culpable por un tribunal de Londres, siendo uno de los casos que han sacudido a todo Hollywood.

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De acuerdo con el Tribunal de la Corona de Southwark, al actor se le encontró la culpabilidad por unanimidad en 4 cargos de delitos sexuales contra cuatro mujeres distintas entre 2004 y 2009 y justamente “la plataforma de streaming roja” estrenó el documental ‘Russell Brand: Open Secret’ (Un Secreto a Voces), el cuál justamente aborda sus acusaciones.

Documental de Russell Brand

El estreno de este documental llega a menos de una semana de que Russell haya sido condenado a 10 años y seis meses por delitos graves, mismos que el documental analiza su paso tras los grandes reflectores, así como la manera en que la industria del entretenimiento propició que estas acusaciones permanecieran ocultas por años.

La producción de 80 minutos a cargo de la directora Olivia Isaacs cuenta con entrevistas de periodistas reconocidos de medios como The Times o The Sunday Times quienes tuvieron gran participación en la investigación, además de que se cuenta con testimonios de experejas, excompañeros y demás figuras de su entorno.

¿Qué pasó con Russel Brand?

Luego de ser uno de los comediantes más buscados en la primera década de los dosmiles, el actor de hoy 51 años tuvo un ascenso meteórico pues de 2006 a 2014 fue uno de los actores y comediantes más buscados e incluso incursionó en el doblaje de voz y ganó aún más popularidad por su matrimonio con Katy Perry.

Para mediados de la década pasada, el actor se comenzó a alejar por cuenta propia de los grandes proyectos alegando que era un estilo de vida que no lo llenaba, aunque pronto su contenido cambió de dirección y comenzó a subir videos sobre temas espirituales y de conspiraciones.

Finalmente en 2023 fue vetado de Hollywood tras haber tenido apariciones esporádicas y desde ese año ha lidiado con los escándalos que hoy le han dado una condena de más de una década en prisión.