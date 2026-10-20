Actor que trabajó junto a Anne Hathaway en ‘El Diario de la Princesa’ es acusado de ABUSO a abuelitos, ¿qué cargos enfrenta y qué crímenes cometió?

Recientemente se ha dado a conocer que Erik von Detten, recordado por El diario de la princesa y por dar voz a Sid en Toy Story, se encuentra involucrado en una demanda presentada por Sheila y Norman Greenberg, de 85 y 97 años, pareja que afirmó que invirtió 2.1 millones de dólares en monedas de oro mediante Rosland Capital, acusando al actor de fraude y abuso financiero.

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¿Por qué se le acusa a Erik von Detten de abusar de abuelitos tras la reciente demanda a la que se tiene que enfrentar?

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, el actor Erik von Detten enfrenta una demanda activa desde octubre del año en curso, esto por parte de una pareja de la tercera edad que lo señala por supuesto abuso económico y fraude debido a su rol como asesor de la empresa Rosland Capital.

Sheila y Norman Greenberg, los demandantes, afirman que el excolega de Anne Hathaway se aprovechó de ellos al venderles monedas de oro con un sobreprecio masivo, causándoles una pérdida de al menos 713 mil euros, además de acusarlo por no entregarles el metal de manera física. Ante esta situación, la pareja exige una indemnización de al menos 802 mil euros por daños y perjuicios, acusaciones financieras que aún no han sido probadas ante un tribunal.

¿Quién es Erik von Detten?

Actualmente de 34 años, Erik von Detten es un exactor de origen estadounidense conocido por sus papeles juveniles en los años 90 y 2000, época en donde destacó como la voz de Sid Phillips en Toy Story, el popular Nicholas Alamain en la telenovela Days of Our Lives, además de su participación como Josh Bryant en El Diario de la Princesa.

Tras una corta carrera debajo de los reflectores, la joven promesa decidió retirarse de la actuación en 2010, alejándose por completo de los reflectores para enfocarse en su familia y su recién iniciada carrera como asesor financiero y comercial en la venta de metales preciosos.

