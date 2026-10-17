Luto en el futbol mexicano: Muere fundador de histórico equipo que participó en Liga BBVA MX
El futbol nacional está de luto por la muerte de una figura fundamental en la historia de Correcaminos de la UAT.
En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de José Eleuterio “Don Pepe” Mansur Guevara, fundador de Correcaminos de la UAT, quien murió durante la madrugada de este sábado 17 de octubre a los 84 años. “Don Pepe” Mansur es reconocido dentro de la pasión deportiva nacional por ser quien registró al club ante la Federación Mexicana de Futbol en 1980, dando paso a su etapa profesional. Es importante destacar que hasta ahora ni la familia ni sus allegados han esclarecido la causa de muerte.
Información en proceso...
Ahora lee: Hora EXACTA de inicio de la pelea de box de Ángel ‘Camaleón’ Ayala vs. Rubén Lezama, para verla gratis y online por Azteca 7