Luto en el futbol mexicano: Muere fundador de histórico equipo que participó en Liga BBVA MX

En las últimas horas se dio a conocer el fallecimiento de José Eleuterio “Don Pepe” Mansur Guevara, fundador de Correcaminos de la UAT, quien murió durante la madrugada de este sábado 17 de octubre a los 84 años. “Don Pepe” Mansur es reconocido dentro de la pasión deportiva nacional por ser quien registró al club ante la Federación Mexicana de Futbol en 1980, dando paso a su etapa profesional. Es importante destacar que hasta ahora ni la familia ni sus allegados han esclarecido la causa de muerte.

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