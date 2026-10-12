El papel protagónico que jugó RJ Mitte en Breaking Bad y por qué fue tan relevante en la serie
RJ Mitte en la serie de Breaking Bad tuvo un papel protagónico que se volvió clave para la trama, te detallaremos por qué fue tan relevante en la historia
RJ Mitte tuvo uno de los papeles más importantes dentro de la serie de Breaking Bad al aparecer en cinco temporadas, recordemos que se destacó por interpretar al hijo de Walter White, un adolescente que cuenta con parálisis cerebral, característica de salud que igualmente el joven tenía en la vida real.
El papel protagónico fue relevante dentro de la serie, ya que con dicha condición el profesor de química decide comenzar en el mundo de las drogas con la finalidad de poder pagar el costoso tratamiento de su hijo, además de asegurar el futuro económico de la familia, decisión que hará más cruel al personaje conforme avanzan los episodios.
'Breaking Bad' star RJ Mitte has passed away at the age of 34 https://t.co/hGRJwyALo5— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 12, 2026