Glenn Close es la actriz que se encargó de darle vida a Cruella De Vil, uno de los villanos más memorables dentro de Disney por su maldad y su gran estilo de la moda. Por otro lado, la reconocida artista ha sido recordada por papeles retadores, mostrando su gran versatilidad en la actuación.

Aunque es muy conocida, ha sorprendido a todos, ya que a sus 79 años y con 8 nominaciones al Oscar, hasta el día de no hoy no ha logrado ganar la estatuilla dorada por su actuación. Dentro de los papeles que ha sido nominada, se destacan los siguientes:

Mejor actriz de reparto en Hillbilly, una elegía natural (2021) Mejor actriz en La buena esposa (2019) Mejor Actriz en Albert Nobbs (2012) Mejor Actriz en Las amistades peligrosas (1989) Mejor Actriz en Atracción Fatal (1987) Mejor Actriz de Reparto en El mundo según Garp (1982) Mejor Actriz de Reparto en “Reencuentro” (1983) Mejor Actriz de Reparto en El mejor (1984)

¿Qué premio Oscar va a recibir en el 2026?

Aunque Glenn Close no ha ganado la estatuilla dorada por sus nominaciones en actuación, para el 2026 se anuncio que la actriz de Disney de 79 años será galardonada en los Premios Honoríficos de la Academia en noviembre, así lo menciona el portal de Entertainment Weekly en una nota publicada en junio del presente año.

Siendo un momento importante para la artista, quien será reconocida al recibir el importante premio Oscar, aplaudiendo toda su trayectoria artística y talento que se ha encargado de proyectar en cada uno de los personajes.

¿Cuáles la última película en la que actuó Glenn Close?

El último trabajo realizado de Glenn Close, es en una película titulada “La Bola Negra”, cinta española que tendrá su estreno en el 2027.

Aunque la actriz de 79 años no forma parte del elenco principal, es un papel secundario, implicó un gran reto para ella en su actuación, ya que tuvo que hablar en castellano en gran parte de las escenas, una cinta que ha generado varias expectativas.