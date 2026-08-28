La famosa actriz Glenn Close preocupa a todos al subir un “video de despedida” a las redes

Glenn Close es una famosa actriz, quien es querida por traer importantes interpretaciones a los largo de su vida; sin embargo, ahora sus fans se han preocupado, ya que subió un video que por parte de los fans fue interpretado como un "video de despedida", ya que la vemos usando una camisa a cuadros mientras vemos la vista que tiene su casa en Montana.

En las imágenes vemos que agradece a todos, además de expresar de sentirse bendecida por estar en ese lugar mientras puede disfrutar de la paz, aunque algunos celebraron el estado de calma en el que se encuentra, otros resaltaron que se cuide, en especial ante la reciente muerte de Dolly Parton y Tim Curry. Pero la artista nunca mencionó nada relacionado a un retiro del cine o algún tema que alertará a todos.

¿Cuáles son las mejores películas de Glenn Close?

Aunque la famosa actriz no ha ganado ningún Oscar, ha sido reconocida por su talento, ya que en varias ocasiones Glenn Close ha sido nominada a la importante estatuilla. Dentro de los papeles que se le conocen, se destacan los siguientes:



La buena esposa

Atracción fatal

Las amistades peligrosas

El Secreto de Albert Nobbs

101 Dálmatas

El mundo según Garp

Sus papeles se han encargado de posicionarla en el cine, en especial al traernos a personajes memorables y muy diferentes entre cada uno de ellos, sorprendiendo a todos por su versatilidad frente a la cámara.

¿Dónde vive Glenn Close?

Actualmente, Glenn Close se encuentra viviendo en Montana (Estados Unidos), dentro de sus redes sociales, en especial Instagram se ha encargado de mostrar un poco de su vida, además de presumir las impactantes postales que tiene de las montañas que hay alrededor, ya que habita una casa rústica, dejando a un lado su vida en Nueva York.

Por suerte, ahora la famosa actriz se encuentra bien y estable, en especial después del supuesto "video de despedida", manteniendo una vida más relajada en el campo, pero se mantiene activa en su red al mostrar su estilo de vida y recordar con fotos algunos proyectos que tuvo en su pasado.