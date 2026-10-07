3 ideas creativas para diseñar un traje de Vegeta de Dragon Ball para Halloween

Halloween es una festividad de origen celta que se festeja cada 31 de octubre y este 2026 no será la excepción. En las calles ya se observan vidrieras que muestran algunos adornos y disfraces para la ocasión, algo que nos deja en claro que no es una fecha que pase desapercibida.

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Halloween se convirtió en una celebración cultural que se caracteriza por el uso de disfraces, la decoración con calabazas talladas, las historias de terror y la tradición del truco o trato. Es por eso que niños y adultos aguardan con ansias esta fecha para salir a las calles con sus atuendos.

Dragon Ball para Halloween

Las manualidades, que ya se encuentran en auge, volverán a ser tenidas en cuenta para la creación de disfraces, accesorios u objetos de decoración. Esta práctica permite vivir todo el proceso creativo, pero también personalizar cada cosa en base a nuestras preferencias.

Aunque muchas personas optan por los disfraces de personajes de terror, muchas otras se enfocan en caracterizarse como diversos seres ficticios de películas y series. El universo de Dragon Ball nunca falta en Halloween por lo que aprender a diseñar un traje es una gran idea.

¿Cómo hacer un disfraz de Vegeta?

En esta oportunidad, la propuesta de manualidades que te presentamos es la del diseño de un traje de Vegeta para Halloween. Se trata de un proyecto que permite ir mucho más allá del clásico cosplay convencional y es lo que demostrarán las tres propuestas que se detallan a continuación y que son muy fáciles de abordar:

