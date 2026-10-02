3 ideas para hacer un traje de Gokú para Halloween

Aunque recién comienza el mes de octubre, en muchos hogares ya hay personas que están pensando en una fecha muy especial, el Día de Halloween. Esta conmemoración será el sábado 31 de octubre y pensar en el disfraz a utilizar ya moviliza a muchos.

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Es en este marco que aunque muchos atuendos pueden alquilarse, hay quienes recurren a las manualidades para crearlos. Con algunos materiales que pueden reciclarse e imaginación, crear un disfraz no es algo imposible.

Halloween y Dragon Ball

Tras lo señalado, hay que destacar que muchas manualidades se inspiran en personajes de la televisión y el cine por lo que hoy ponemos de relieve 3 ideas para que puedas crear tú mismo un traje de Gokú.

Gokú es el protagonista indiscutido de la franquicia Dragon Ball que desde hace muchos viene entreteniendo a grandes y chicos de diversas generaciones. Por lo tanto, caracterizarse como este personaje es una buena opción para la celebración de Halloween.

¿Cómo hacer un traje de Goku?

El disfraz de Gokú es un clásico atemporal para Halloween que permite jugar con diferentes etapas y transformaciones del famoso guerrero saiyajin. Ya sea que busques algo rápido para salir del paso o un proyecto detallado que atraiga todas las miradas, a continuación te presentamos tres ideas para confeccionar un traje de Gokú fácilmente:

Gokú Clásico

Ropa: Utiliza una camiseta azul marino de manga corta o sisa debajo de un conjunto de pantalón y camiseta sin mangas color naranja brillante. Si no tienes la parte superior naranja sin mangas, puedes cortar las mangas a una camiseta naranja holgada e hilvanar un escote en "V" amplio para mostrar el fondo azul.

Detalles e Insignias: Haz el cinturón y las muñequeras usando tela o cinta de raso azul oscuro. Para los emblemas (Kanji), dibuja el símbolo de la Escuela Tortuga sobre dos círculos de papel o tela blanca con borde negro: ubica uno pequeño en el pecho izquierdo y uno grande en la espalda.

Calzado: Botas negras o azul oscuro. Puedes simular sus botas envolviendo tela azul con cordones o cintas rojas sobre tus zapatos habituales.

Gokú Super Saiyajin

Base del Disfraz: Ocupa la misma estructura del gi naranja y azul, pero puedes añadirle un toque de batalla ("battle damage") haciendo pequeñas rasgaduras controladas en las bordes de las mangas y el pantalón.

El Cabello (Pelo Dorado): Es el elemento central de esta versión. Puedes moldear una peluca rubia usando laca de fijación extrema o pegamento en aerosol con secador de pelo para crear las picos verticales característicos, o bien construir un casco de picos recortando y pegando piezas de goma EVA (foamy) amarilla.

Aura Saiyajin: Decora los bordes del traje o los tobillos con tiras de luces LED amarillas a pilas escondidas debajo de la tela para simular la energía expulsada.

Gokú Niño con Báculo Sagrado