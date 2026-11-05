Pensar en la historia de la humanidad tal como la conocemos a día de hoy sin figuras como Aristóteles parece casi imposible, pues a más de 2,300 años de su paso, es una de las mentes que cimentaron valores y enseñanzas.

El filósofo, científico y polímata de la antigua Grecia es por muchos considerado como uno de los más grandes precursores de la cultura y el pensamiento occidental, siendo también el maestro de Platón, por lo que cada lección de éste es considerada como invaluable.

“Nos volvemos justos haciendo actos justos y valientes haciendo actos valientes”: Célebre frase de Aristóteles

Aunque ha la figura de Aristóteles se le atribuye una gran cantidad de frases y reflexiones, la realidad es que esta es una de las más importantes, pues define las virtudes en las que está apoyada la sociedad, mismas que no son natas, pues cada persona actuará conforme ha sido criado y a sus ideales y son estas elecciones quienes nos hacen ser.

Por otro lado, habla sobre los actos, siendo que estos son quienes definen en las personas en que nos convertimos, pues la práctica es la que termina definiendo las buenas acciones, no solamente las ideas.

Aristóteles Aristóteles sobre los hábitos: “Nos volvemos justos haciendo actos justos y valientes haciendo actos valientes” (Canva)

¿De qué murió Aristóteles?

Siendo uno de los pensadores más reconocidos de todos los tiempos, Aristóteles murió a la edad de 62 años en Calcis, isla de Eubea debido a una enfermedad en los órganos digestivos, a lo que se asocia a una infección estomacal o una úlcera. Llevaba un año exiliado en dicha isla tras la muerte de Alejandro Magno, a donde se fue luego de un repunte de ideas antimacedonicas y una acusación de impiedad en contra de este.

A más de 2300 años de su muerte hay quienes especulan que este pudo haber sido envenenado debido a la persecución que había contra los filósofos en aquella época, aunque estas versiones han carecido de sustentabilidad dentro de los historiadores.