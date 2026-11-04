La frase de Pitágoras, filósofo griego, sobre el poder de la educación: “Educa a los niños, y no será necesario castigar a los hombres”

Los filósofos de la antigüedad siguen siendo figuras a las que se regresa una y otra vez en la actualidad. Es que estos pensadores dejaron reflexiones muy profundas sobre temas que antes se daban por sentados y que tenían explicaciones relacionadas con las creencias y la religión.

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Así, se fueron sentando las bases de la filosofía que conocemos hoy y que nos invita constantemente a alimentar nuestro sentido crítico, a sacar nuestras propias conclusiones y a cuestionar todo lo que nos rodea.

¿Qué legado dejó Pitágoras?

Entre los pensadores más destacados podemos mencionar a Pitágoras, un filósofo y matemático griego del siglo VI a. C. que es considerado como una de las figuras más influyentes e intelectualmente fascinantes del mundo antiguo.

El legado de Pitágoras abarca la matemática, la música y la astronomía, sentando las bases de la ciencia deductiva moderna. Diversas reseñas remarcan que es mundialmente célebre por el Teorema de Pitágoras, pero su impacto va mucho más allá ya que descubrió que los intervalos musicales correspondían a proporciones numéricas numéricas exactas, introduciendo la idea de que la armonía sonora responde a leyes matemáticas.

¿En qué enfocó su filosofía Pitágoras?

Por otro lado, diversas fuentes precisan que la filosofía de Pitágoras se enfocó en la premisa central de que "todo es número" y en la búsqueda de la armonía universal. Para los pitagóricos, los números no eran meras herramientas de conteo, sino la esencia misma y la estructura última de la realidad física y espiritual.

Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) enfatizan que la propuesta de Pitágoras constituyó una síntesis única en la que la investigación científica y la búsqueda de perfeccionamiento del alma formaban un mismo camino de sabiduría.

Pitágoras y una frase sobre educación

Dentro de su obra, podemos destacar frases como la que dice “Educa a los niños, y no será necesario castigar a los hombres” con la que Pitágoras sintetiza la idea fundamental de que la educación preventiva es la herramienta más eficaz para construir una sociedad justa y armoniosa.

Al sembrar principios sólidos y guiar a las nuevas generaciones con respeto y comprensión, transmite el filósofo griego, se previenen conductas antisociales y delictivas, haciendo innecesaria la posterior intervención punitiva del Estado.

¿Sigue vigente esta frase de Pitágoras?

Esta frase mantiene una absoluta vigencia en la actualidad, ya que la prevención a través de una educación emocional y cívica sigue siendo el pilar más sólido para reducir la violencia y fomentar la convivencia pacífica.

En nuestra vida cotidiana podemos aplicar esta enseñanza de Pitágoras tanto desde el rol de adultos responsables, como desde una perspectiva de aprendizaje continuo, cultivando la autodisciplina, la empatía y la responsabilidad en nuestras propias decisiones diarias.