Edgar Allan Poe, poeta estadounidense: "¿Deseas que te amen? No pierdas, pues, el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres has de ser y aquello que no eres, no.”

No cabe duda que si de grandes poetas hablamos sin duda alguna tenemos que mencionar a Edgar Allan Poe, uno de los escritores, críticos y periodistas románticos más reconocidos a nivel global a lo largo de la historia. Si bien, el destacado pensador hizo grandes aportaciones en la ciencia ficción, el terror psicológico y los relatos detectivescos, también emitió grandes frases, una de ellas fue "¿Deseas que te amen? No pierdas, pues, el rumbo de tu corazón. Solo aquello que eres has de ser y aquello que no eres, no.", la cuál dedicó a la poeta Frances Sargent Osgood.

En esta frase el poeta hace una invitación a no dejar de ser quiénes somos al momento de enamorarnos; es decir, no cambiar ni dejar perder nuestra autenticidad. No se debe comprometer lo que somos a cambio del amor de otra persona, es fundamental no mostrar máscaras, decir mentiras o engañar.

¿Quién era Edgar Allan Poe?

Edgar Allan Poe nació el 19 de enero de 1809 en Boston y murió a los 40 años de edad el 7 de octubre de 1849 en Baltimore. Dentro de la literatura es una de las figuras más destacadas. Es considerado como uno de los maestros universales del relato corto, precursor del terror psicológico, pionero de la ciencia ficción e inventor del relato detectivesco. Sus novelas se caracterizaron por incluir temas como la culpa, la locura, obsesiones, miedo y la pérdida además de que la melancolía era uno de sus ejes principales.

A lo largo de su vida se enfrentó a duras situaciones como la muerte de su joven esposa Virginia por tuberculosis, situación que provocó que tuviera alcoholismo, por otro lado al vivir solo de su escritura, enfrentó retos económicos.

¿Cuáles fueron las obras más importantes de Edgar Allan Poe?

Algunas de sus obras más importantes incluyen cuentos y novelas como “El Cuervo”, “Annabel Lee”, “El corazón delatador”, “El gato negro”, “La caída de la casa Usher”, “El pozo y el péndulo”, “El barril de amontillado”, “La carta robada”, “Los crímenes de la calle Morgue”, solo por mencionar algunos. Actualmente estas obras siguen siendo objeto de estudio.