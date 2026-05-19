Edgar Allan Poe: ‘Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño’

Hay frases que dejan pensando , pero otras confunden y hacen que indagues más sobre la existencia. Una de ellas es de Edgar Allan Poe, cuya reflexión invita a la introspección y a comprender verdaderamente lo que hay alrededor y dentro de uno mismo.

El significado de la frase de Edgar Allan Poe

La frase completa de Edgar Allan Poe dice: “Todo lo que vemos o parecemos es solamente un sueño dentro de un sueño”. Proviene del poema A Dream Within a Dream (“Un sueño dentro de un sueño”, en español), publicado en 1849, según Psicología y Mente.

Esta reflexión plantea una duda profunda sobre la realidad y la existencia. El autor sugiere que lo que creemos real podría ser tan frágil e ilusorio como un sueño. Incluye nuestra identidad, recuerdos y experiencias, como algo pasajero y subjetivo.

La vida misma podría ser una ilusión dentro de otra ilusión, como capas de sueños.

La idea conecta con varias corrientes filosóficas:

El idealismo , que cuestiona si el mundo existe independientemente de la mente.

, que cuestiona si el mundo existe independientemente de la mente. El escepticismo, que duda de nuestra capacidad para conocer la realidad verdadera.

Incluso recuerda al pensamiento de filósofos como René Descartes, quien se preguntaba cómo distinguir el sueño de la vigilia, o Zhuangzi, famoso por el relato de la mariposa soñada.

¿Quién era Edgar Allan Poe?

Edgar Allan Poe fue un escritor y poeta estadounidense considerado uno de los grandes maestros universales del terror y el misterio. Quedó huérfano desde muy pequeño, pero fue adoptado —aunque no legalmente— por una pareja que se encargó de su educación, según información de National Geographic.

Edgar Allan Poe creció huérfano, pero arrollado por una familia acomodada.|(ESPECIAL/CANVA)

Aunque sus padres adoptivos querían que estudiara leyes o comercio, Poe se inclinó por la literatura y las historias oscuras, por lo que no terminó la carrera. Sin embargo, cuando se mudó a Boston, logró publicar su primer libro en 1827, titulado Tamerlán y otros poemas.

Otras obras famosas de Edgar Allan Poe fueron: