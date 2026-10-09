La reflexión de Immanuel Kant sobre la ética y la conciencia: “El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí”

Cada vez que llegamos hasta la filosofía nos encontramos con una disciplina que nos da lecciones de diversas maneras y sobre diferentes temas de la vida. Esto se debe a las premisas que grandes pensadores han grabado a fuego en la historia de la humanidad y que siguen dando mucho de qué hablar.

Poncho De Nigris ‘tunde’ a Carlos Trejo y salpica a Adrián Marcelo: "¡Se convirtió en el gnomo de los jardines!”

Filósofos de distintos rincones del mundo han reflexionado sobre todo lo que nos rodea, un ejercicio al que la filosofía invita a todos. Así, al tomar contacto con cada postulado alimentamos nuestro sentido crítico y nos disponemos a buscar nuestras propias respuestas.

¿Quién fue Immanuel Kant?

Immanuel Kant se encuentra entre los grandes pensadores de la historia. Fue un filósofo alemán central de la Ilustración, considerado una de las figuras más influyentes de la historia del pensamiento occidental, según precisa un informe de la Universidad de Stanford.

Immanuel Kant desarrolló la ética deontológica basada en el imperativo categórico: actuar únicamente según aquellas máximas que desearías que se convirtieran en una ley universal. Para Kant, el valor moral de una acción no depende de sus consecuencias, sino del sentido del deber, sintetiza la Universidad de La Rioja (Argentina).

¿Qué dejó en la filosofía la obra de Immanuel Kant?

El legado de Immanuel Kant transformó de manera radical la metafísica, la epistemología y la ética. Su gran aportación epistemológica, conocida como el "giro copernicano", estableció que el sujeto no es un receptor pasivo del entorno, sino un agente activo que estructura e interpreta la experiencia a través de las formas a priori de la sensibilidad (espacio y tiempo) y las categorías del entendimiento.

Instituciones de investigación como la Universidad de Oxford y la Universidad de Harvard señalan que la obra de este filósofo no solo fundamentó las bases de la teoría del conocimiento y de la filosofía política moderna, sino que también sentó los cimientos conceptuales para la formulación posterior de los derechos humanos universales.

Immanuel Kant y una frase sobre la ética y la conciencia

“El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí” es una de las frases célebres de Immanuel Kant con la que resume las dos grandes fuentes de admiración y respeto que fundamentan su filosofía.

Por un lado, el “cielo estrellado” representa el mundo exterior, el cosmos infinito regido por las leyes de la naturaleza y la física, ante el cual el ser humano reconoce su pequeñez e insignificancia física. Por otro lado, la “ley moral” simboliza la dimensión interior de la razón y la conciencia humana, que nos otorga una dignidad infinita al otorgarnos la capacidad de actuar con libertad, responsabilidad y sentido del deber ético más allá de los meros instintos biológicos.

¿Sigue vigente esta frase de Immanuel Kant?

En la actualidad, esta frase conserva una vigencia plena porque aborda la constante tensión entre nuestra insignificancia ante la inmensidad del universo y nuestra responsabilidad frente al impacto de nuestras acciones.

Hoy en día, podemos emplear la frase de Immanuel Kant como una brújula ética en campos de vanguardia como la inteligencia artificial, la crisis climática o la bioética, recordando que el avance técnico y científico sobre la naturaleza debe ir siempre acompañado de una autoregulación moral sólida para garantizar el respeto a la dignidad humana.