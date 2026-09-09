La reflexión de Platón sobre el amor: “Si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro”

Los filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates son ampliamente estudiados y difundidos ya que la profundidad de sus pensamientos no solo despiertan la curiosidad, sino que logró cambiar muchos parámetros de algunas ciencias y actividades.

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La filosofía que conocemos en la actualidad, trae de la época de aquellos pensadores sus bases más sólidas. Eso puede palparse cuando se pronuncia alguna frase ampliamente divulgada y que tuvo su origen en las reflexiones de alguno de los filósofos que dejaron huella en toda la humanidad.

¿Quién fue Platón?

Si nos centramos en Platón, podemos decir que fue uno de los filósofos que mayor influjo ha tenido en la Historia del Pensamiento y que mayor reflejo ha ejercido sobre las concepciones acerca de la realidad matemática, según describe un informe de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Esta casa de estudios destaca que Platón fue el gran inspirador de casi toda la actividad matemática de su época. Sin embargo, fue su impronta de filósofo lo que le ha valido el reconocimiento a nivel mundial, sobre todo porque transformó las discusiones éticas de su época en un sistema filosófico estructurado que buscaba definir la naturaleza de la realidad y la justicia, tal como señalan investigadores de la Universidad de Harvard.

¿Cómo se conoció el pensamiento de Platón?

En cuanto al cuerpo doctrinal de Platón, este se preservó de manera casi integra a través de sus famosos Diálogos, un género literario y filosófico donde Sócrates suele figurar como el interlocutor principal para debatir ideas mediante el método deductivo y la mayéutica.

A diferencia de otros pensadores de la antigüedad cuyos escritos se perdieron casi por completo, la tradición manuscrita custodiada por la propia Academia ateniense y preservada posteriormente por eruditos bizantinos e islámicos permitió que los textos de Platón llegaran intactos al Renacimiento.

¿En qué centró Platón sus reflexiones?

Hay que tener en cuenta que el núcleo de la filosofía de Platón radica en la Teoría de las Ideas o Formas, la cual postula la existencia de un mundo inteligible, perfecto e inmutable, situado más allá del mundo sensible que percibimos con los sentidos. A partir de este principio, centró sus reflexiones en la búsqueda del conocimiento verdadero frente a la mera opinión.

Según informes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el filósofo griego sostuvo que solo quienes comprenden las ideas abstractas de Justicia y Bien —los filósofos— están capacitados para gobernar un Estado ético y armónico, vinculando de forma indisoluble la metafísica con la virtud humana.

Platón y una frase sobre el amor

En todo el legado de Platón pueden hallarse premisas que merecen ser analizadas. “Si buscamos el bien de nuestros semejantes, encontraremos el nuestro” es una de sus frases y con ella sintetiza la visión de la justicia y la virtud como un bien indivisible, en la cual el ser humano es un ser esencialmente social cuya verdadera realización no puede darse en el aislamiento ni a costa de los demás.

Para este pensador, hacer el bien a la comunidad no es un acto de sacrificio desinteresado ni de altruismo egoísta, sino la comprensión de que nuestra propia naturaleza e integridad moral están ligadas al bienestar colectivo.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

Se puede inferir que, en la actualidad, esta frase de Platón mantiene una vigencia crítica frente a problemas globales interconectados como el cambio climático, la salud pública y la desigualdad económica, donde el bienestar individual depende inevitablemente del accionar colectivo.

La frase se refleja hoy en conceptos como el civismo y la responsabilidad social, demostrando que ninguna prosperidad personal es sostenible en una sociedad fragmentada o en crisis.