Keanu Reeves, 62 años “Hay 7 billones de personas en el mundo, si uno de ellos se porta mal contigo, de hecho te está haciendo un favor, te está ahorrando tiempo”
Keanu Reeves nos habla en una frase de esos momentos cuando alguien nos trata mal y nos hace descubrir que tenemos que poner nuestros propios límites.
“Hay 7 billones de personas en el mundo; si uno de ellos se porta mal contigo, de hecho te está haciendo un favor, te está ahorrando tiempo” es una frase del querido actor Keanu Reeves y tiene una lección muy importante que enseñarnos. Al igual que él y que muchas otras personas en este mundo, te has decepcionado de una persona y, obviamente, esto te ha dolido. La reflexión que Reeves nos invita a hacer nos explica algo muy sencillo: No todas las personas que entran en nuestra vida tienen que quedarse en ella y reconocerlo puede ayudarnos a evitar muchísimo desgaste emocional.
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¿Por qué es positivo alejarte de alguien que quieres, pero te lastimó?
Puede que suene muy complicado, y más si se trata de un ser muy cercano. Lo importante aquí es primero estar consciente de que una persona que nos quiere y valora no nos lastima, no nos decepciona, pues comparte nuestros valores. Tu amor no hará que ellos cambien o mejoren; es por eso que mejor, en vez de intentar que ellos cambien durante meses o años, simplemente ahórrate el tiempo, las discusiones y las expectativas para evitar la frustración y el sufrimiento prolongado.
¿Por qué no conviene tomarse todo de manera personal?
Aquí también entra otro concepto que es importante considerar: que muchas veces la conducta de otra persona habla más de sus propias decisiones, circunstancias o maneras de relacionarse que de nuestro valor. Es por eso que debemos evitar que la conducta de alguien determine nuestra autoestima o nos obligue a permanecer en una relación poco saludable.
¿Cuándo es mejor alejarse de una persona?
No hay una regla universal o pasos a seguir para determinarlo. Así como tampoco hay una que indique de qué forma ni cuánto tiempo pueda durar una separación. A veces simplemente lo sabemos cuando alguien solo nos hace sufrir, sentir mal, cuando nos falta el respeto, nos manipula o hasta nos humilla.