Keanu Reeves, 62 años “Hay 7 billones de personas en el mundo, si uno de ellos se porta mal contigo, de hecho te está haciendo un favor, te está ahorrando tiempo”

“Hay 7 billones de personas en el mundo; si uno de ellos se porta mal contigo, de hecho te está haciendo un favor, te está ahorrando tiempo” es una frase del querido actor Keanu Reeves y tiene una lección muy importante que enseñarnos. Al igual que él y que muchas otras personas en este mundo, te has decepcionado de una persona y, obviamente, esto te ha dolido. La reflexión que Reeves nos invita a hacer nos explica algo muy sencillo: No todas las personas que entran en nuestra vida tienen que quedarse en ella y reconocerlo puede ayudarnos a evitar muchísimo desgaste emocional.

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¿Por qué es positivo alejarte de alguien que quieres, pero te lastimó?

Puede que suene muy complicado, y más si se trata de un ser muy cercano. Lo importante aquí es primero estar consciente de que una persona que nos quiere y valora no nos lastima, no nos decepciona, pues comparte nuestros valores. Tu amor no hará que ellos cambien o mejoren; es por eso que mejor, en vez de intentar que ellos cambien durante meses o años, simplemente ahórrate el tiempo, las discusiones y las expectativas para evitar la frustración y el sufrimiento prolongado.

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¿Por qué no conviene tomarse todo de manera personal?

Aquí también entra otro concepto que es importante considerar: que muchas veces la conducta de otra persona habla más de sus propias decisiones, circunstancias o maneras de relacionarse que de nuestro valor. Es por eso que debemos evitar que la conducta de alguien determine nuestra autoestima o nos obligue a permanecer en una relación poco saludable.

¿Cuándo es mejor alejarse de una persona?

No hay una regla universal o pasos a seguir para determinarlo. Así como tampoco hay una que indique de qué forma ni cuánto tiempo pueda durar una separación. A veces simplemente lo sabemos cuando alguien solo nos hace sufrir, sentir mal, cuando nos falta el respeto, nos manipula o hasta nos humilla.

