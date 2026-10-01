Thich Nhat Hanh, monje zen y activista de la paz: “Mira dentro de tus manos y en tu sonrisa; ahí verás las huellas vivas de tus antepasados”

“Mira dentro de tus manos y en tu sonrisa; ahí verás las huellas vivas de tus antepasados”. Esta frase del monje zen vietnamita Thich Nhat Hanh nos ayuda en un momento muy duro de tristeza para entender de manera distinta la ausencia de un ser querido. Cuando alguien que amamos muere, nos preocupa que su presencia se vuelva recuerdos y que algún día estos se vuelvan borrosos y ya no los sintamos más. Es por eso que Thich Nhat nos recuerda que las personas que amamos se quedan con nosotros más allá, pues están presentes en nuestros gestos, nuestra voz, nuestra mirada y las costumbres que aprendimos dentro de la familia.

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¿Qué significa ver a nuestros antepasados en nosotros?

En medio del dolor, pensamos que esta despedida es el adiós definitivo. Esto hace que no nos demos cuenta de algo completamente evidente: Nosotros somos el resultado de ese amor. Independientemente del parentesco o relación que tengamos con las personas, podemos heredar rasgos físicos, formas de hablar, expresiones, conocimientos, hábitos y muchas cosas más.

¿La herencia también puede sentirse en los gestos?

Aunque no lo creas, los humanos aprendemos muchas cosas de nuestra familia, incluso las formas de mover y gesticular nuestro rostro. No hay duda de que si te miras al espejo y sonríes, podrías ver la misma sonrisa que tenía tu madre o tu padre, la forma de reír de tu tío o incluso de ese amigo que acaba de partir. Esto se debe a que los humanos imitamos a otras personas sin saberlo, como resultado de la convivencia y el tiempo que pasamos juntos.

Estas 5 frases que te pueden ayudar a recordar a ese ser querido

No solo lo dejó claro en su frase; otros autores fueron testigos de esta experiencia y nos lo recuerdan en sus frases:

