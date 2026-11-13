La frase de Pitágoras, filósofo griego, sobre la verdad y la justicia: “La fuerza más grande de todas es la verdad”

El mundo está lleno de enigmas o al menos temas que durante años se dieron por sentados, mientras que fueron los grandes filósofos los encargados de dar nuevas explicaciones. Esto es la esencia de la filosofía que sentó las bases del sentido crítico.

Muchos temas nunca tuvieron un análisis sobre ellos hasta que filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles, por nombrar a los más conocidos a nivel mundial, dejaron premisas profundas en la historia de la humanidad.

¿Pitágoras tenía discípulos?

Entre los pensadores más destacados, de los cuales existen muchos, se encuentra Pitágoras, un influyente filósofo, matemático y místico griego del siglo VI a. C., ampliamente reconocido por sentar las bases de la matemática deductiva y la teoría musical en Occidente, según diversas reseñas.

Pitágoras reunió a un numeroso grupo de seguidores conocidos como los pitagóricos, organizados en una hermética escuela o hermandad bajo estrictas reglas de conducta, vegetarianismo, silencio y comunidad de bienes. De acuerdo con investigaciones académicas de la Universidad de Cambridge, esta comunidad admitía tanto a hombres como a mujeres y se dividía internamente entre los acusmáticos, centrados en las máximas morales y rituales, y los matemáticos, dedicados al estudio profundo de los números, la geometría y la astronomía.

¿Qué hizo de Pitágoras un pensador especial?

Fuentes bibliográficas ponen de relieve que lo que distinguió a Pitágoras de otros pensadores de su época fue su revolucionaria convicción de que la esencia de toda la realidad no reside en un elemento material, como el agua o el aire, sino en los números y las proporciones matemáticas.

Desde la Universidad de Oxford remarcan que, al descubrir que los intervalos musicales armoniosos responden a razones numéricas exactas, Pitágoras dedujo que todo el cosmos está gobernado por leyes matemáticas, uniendo de manera inédita el rigor científico con la búsqueda espiritual de la armonía y la transmigración del alma.

Pitágoras y una frase sobre la verdad y la justicia

“La fuerza más grande de todas es la verdad”, es una de las tantas frases que se desprenden de la filosofía de Pitágoras. Con ella, sostiene que la honestidad y la correspondencia con la realidad poseen un poder transformador superior al de la fuerza física, el engaño o la imposición autoritaria.

En la visión del filósofo griego, el universo se rige por un orden armónico y racional donde la mentira es una distorsión efímera, mientras que la verdad actúa como un principio sólido e inquebrantable capaz de perdurar, otorgar autoridad moral y prevalecer sobre cualquier forma de injusticia a largo plazo.

¿Sigue vigente esta frase de Pitágoras?

El análisis de esa frase deja en claro que, hoy en día, mantiene una absoluta vigencia, especialmente en la era actual de la información masiva, las noticias falsas y la manipulación digital, donde la búsqueda de autenticidad se ha vuelto más urgente que nunca.

Diversas fuentes coinciden en que podemos aplicar esta frase de Pitágoras en nuestra vida cotidiana priorizando la transparencia en nuestras relaciones interpersonales, ejerciendo el pensamiento crítico frente a la desinformación y construyendo nuestra integridad personal sobre bases reales, conscientes de que actuar con sinceridad y coherencia es el camino más firme para generar confianza y transformar positivamente todo nuestro entorno.