La frase de Sócrates, filósofo griego, sobre la envidia y el carácter: “La envidia es la úlcera del alma”

Dentro de la historia tenemos muchas disciplinas que han marcado la vida de sociedades completas. Entre estas podemos mencionar a la filosofía en la que pensadores de distintas épocas sembraron grandes interrogantes e interesantes reflexiones sobre temas muy sensibles.

Los filósofos han sido y son promotores del pensamiento crítico y han ayudado a dar surgimiento a ideologías y otras ramas del mundo intelectual. Así es como, en el pesado y en el presente, podemos enriquecernos con las premisas de pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón, entre muchos otros.

¿Cómo se hizo conocido Sócrates?

Si ponemos especial atención a Sócrates, diversas fuentes bibliográficas lo describen como una de las figuras germinales de la tradición intelectual de Occidente y que, a diferencia de los filósofos que le precedieron, dirigió el análisis hacia la ética, la condición humana y la vida comunitaria.

Su notoriedad comenzó a forjarse al recorrer plazas y espacios públicos atenienses para interrogar abiertamente a ciudadanos, políticos, artistas y sofistas sobre conceptos abstractos como la virtud o la justicia. Desde la Universidad Panamericana remarcan que el estilo directo e irónico de Sócrates atrajo a jóvenes aristócratas fascinados por su capacidad intelectual, pero también le valió la enemistad de las élites políticas.

¿Qué es lo más valioso de la filosofía de Sócrates?

Por otro lado, es importante destacar que el legado más perdurable del pensamiento de Sócrates radica en la creación de la mayéutica, un método de indagación basado en formular preguntas inductivas para lograr que el interlocutor identifique sus propias contradicciones y alcance el conocimiento por sí mismo.

Este enfoque dio origen al pensamiento crítico y a la convicción de que la humildad intelectual es el verdadero punto de partida para aprender, según revelan diversas reseñas relacionadas con la filosofía y la historia de la humanidad.

Sócrates y una frase sobre la envidia

Dentro de la vasta obra del filósofo griego pueden extraerse muchas premisas muy profundas como su frase “La envidia es la úlcera del alma”. Se trata de una célebre metáfora de Sócrates a través de la cual compara la envidia con una úlcera para ilustrar cómo este sentimiento corrosivo no daña al objeto de su resentimiento, sino que destruye desde el interior a quien lo padece.

Así como una úlcera va ulcerando los tejidos sanos del cuerpo humano, señala Sócrates, la envidia corroe el bienestar emocional, la paz mental y la virtud de la persona, consumiéndola en un sufrimiento constante.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

En la actualidad, esta frase mantiene una vigencia absoluta y encuentra un terreno especialmente fértil en la era digital y de las redes sociales. Hoy en día, la constante exposición a las vidas supuestamente perfectas y los logros ajenos puede intensificar este corrosivo sentimiento.

Es por ello que esta frase de Sócrates se puede aplicar como un recordatorio para practicar la autoconsciencia, redirigiendo la energía de la comparación tóxica hacia la superación personal y la valoración de los propios logros.