La filosofía sigue siendo una de las disciplinas más respectadas en el mundo entero. Pensadores de diversas nacionalidades y épocas han sumado importantes definiciones sobre temas muy profundos de la vida en sociedad y del universo de las creencias.

Filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles destacan en la historia como los más reconocidos en el mundo entero. Estos pensadores sentaron las bases de la filosofía que conocemos en la actualidad y sus premisas siguen siendo estudiadas en universidades y diferentes niveles educativos.

¿Qué legado dejó Platón?

Al posar nuestra atención en Platón, las reseñas lo destacan como un influyente filósofo griego nacido en Atenas y recordado como uno de los pilares fundamentales del pensamiento occidental. Su legado abarca prácticamente todas las ramas de la filosofía, destacándose su célebre teoría de las Ideas o Formas, mediante la cual postuló que el mundo sensible que percibimos es solo un reflejo imperfecto de una realidad superior, eterna e inmutable accesible únicamente a través de la razón.

Investigadores de instituciones como la Universidad de Harvard y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) destacan que el énfasis de Platón en las matemáticas, la dialéctica y la búsqueda de verdades universales moldeó no solo el desarrollo posterior de la ciencia y la ética, sino también gran parte de la teología y la teoría política contemporánea.

¿Por qué estudiar a Platón?

De acuerdo a diferentes fuentes bibliográficas, estudiar a Platón resulta fundamental porque sus interrogantes sobre la verdad, la justicia, el poder y la naturaleza del conocimiento siguen tan vigentes en la era digital como en la Atenas clásica.

Además, precisan que leer sus textos permite desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las apariencias, herramientas esenciales en un contexto actual atravesado por la desinformación y los debates sobre el bien común, donde su mito de la caverna funciona como una metáfora directa de las cámaras de eco mediáticas.

Platón y una frase sobre la opinión

Entre todo lo que la obra de Platón ha dejado, se destacan frases como la que dice “La opinión es el término medio entre el conocimiento y la ignorancia”, con la que manifiesta que la opinión ocupa un lugar intermedio entre el conocimiento verdadero, que es estable, racional y se fundamenta en las ideas o esencias inmutables, y la ignorancia absoluta, que es la ausencia total de saber.

Para el filósofo griego, quien opina no carece por completo de información, pero tampoco posee una comprensión profunda, demostrada ni permanente de la realidad; se mueve en el terreno de las apariencias, las creencias cambiantes o las impresiones sensibles que pueden ser verdaderas por casualidad, pero carecen de una justificación sólida.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

Esta frase de Platón sigue plenamente vigente en la actualidad, especialmente en una época saturada de información inmediata, redes sociales y certezas apresuradas donde confundimos frecuentemente tener una postura con tener conocimiento.

Aplicar esta enseñanza del filósofo griego en nuestra vida cotidiana implica cultivar la humildad intelectual y el pensamiento crítico ya que nos invita a reconocer cuándo lo que sostenemos es apenas una impresión o un punto de vista provisional, contrastar nuestras ideas con evidencias y argumentos, y estar dispuestos a revisarlas cuando surjan mejores razones en lugar de aferrarnos a ellas por orgullo.