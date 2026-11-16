La frase de Platón, filósofo griego, sobre la salud intelectual y moral del alma: “El mayor mal que puede ocurrirle al alma es llegar a odiar los discursos”

La mente humana tiene una gran plasticidad y es por eso que puede transformarse constantemente. Las reflexiones propias, sumadas a las de grandes pensadores, agigantan nuestra sabiduría o al menos pueden imprimirnos enseñanzas que nos ayudan a crecer como personas.

La filosofía es una de las disciplinas que impulsa esos cambios, gracias a los valiosos aportes de filósofos que han marcado nuestra historia. Pensadores como Platón, Aristóteles y Sócrates, son solo algunas de las mentes brillantes que nos han dejado un gran legado para analizar una y otra vez.

¿Qué hizo de Platón un filósofo de renombre?

En el caso de Platón, se trató de un filósofo ateniense que se consolidó como una de las figuras centrales del pensamiento occidental, siendo el discípulo más destacado de Sócrates y el maestro de Aristóteles.

El prestigio universal de Platón radica en haber construido el primer sistema filosófico integral de la historia mediante una obra escrita íntegramente en forma de diálogos literarios, donde abordó problemas fundamentales de ética, política, epistemología y metafísica. Su aporte más influyente, de acuerdo a diversas fuentes bibliográficas, es la Teoría de las Ideas (o de las Formas), la cual postula que el mundo físico que percibimos es solo un reflejo imperfecto de una realidad superior, eterna e inmutable accesible únicamente a través de la razón.

¿Cómo murió Platón?

Desde la Universidad de Harvard destacan que la trascendencia de Platón fue tal que sentó las bases conceptuales de la filosofía política y moldeó de manera decisiva tanto la teología cristiana posterior como el desarrollo de la ciencia y el racionalismo moderno.

Reseñas históricas precisan que Platón falleció en Atenas alrededor del año 347 a. C., a los 80 u 81 años de edad, en circunstancias que se describen como tranquilas, aunque con ligeras variaciones históricas. Según archivos académicos de la Universidad de Oxford, la versión más aceptada sostiene que el filósofo murió pacíficamente mientras dormía tras asistir a un banquete de bodas.

Platón y una frase sobre la salud intelectual

Al detenernos a analizar la obra de Platón, podemos encontrarnos con frases como “El mayor mal que puede ocurrirle al alma es llegar a odiar los discursos”. Con esta premisa, advierte que el peor daño para el ser humano es la misología (el odio a los argumentos o al razonamiento), un estado que surge cuando una persona deposita su confianza ciega en discursos que luego resultan ser falsos o engañosos.

Al sentirse decepcionada repetidamente, en lugar de reconocer su propia falta de criterio crítico para distinguir lo verdadero de lo falso, culpa a la razón misma y renuncia al diálogo. Para Platón, esto priva al alma de su herramienta fundamental para alcanzar la verdad y la sabiduría, condenándola a la ignorancia y al aislamiento intelectual.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

Esta frase del filósofo griego mantiene plena vigencia en la actualidad, especialmente en un ecosistema digital saturado de desinformación y polarización, donde el desencanto frente a la manipulación mediática y política lleva a muchos al cinismo o al rechazo absoluto del debate público.

Aplicar esta enseñanza de Platón hoy implica cultivar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática para evaluar los argumentos por su solidez lógica y evidencia, sin caer ni en la ingenuidad de creerlo todo ni en la apatía de desconfiar de todo diálogo racional.