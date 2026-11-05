La frase de Sócrates, filósofo griego, sobre la verdadera belleza: “La belleza es una tiranía de corta duración”

La vida nos presenta grandes interrogantes y la filosofía es la disciplina que ayuda a canalizarlas. Los pensadores de distintas épocas han dejado legados trascendentales que han motorizado grandes cambios que se mantienen vigentes en la actualidad.

Los filósofos han tenido diferentes puntos de vista sobre temas como la muerte, la felicidad y el propósito de la vida, entre muchos otros. Así es como a lo largo de la historia han sembrado el sentido crítico en miles de personas.

¿Cómo se conoció la obra de Sócrates?

Dentro del gran grupo de pensadores se encuentra Sócrates, un pensador ateniense considerado uno de los grandes gestores de la filosofía occidental. El conocimiento de su pensamiento sobrevivió gracias a los textos redactados por sus contemporáneos y discípulos directos, fenómeno conocido en el ámbito académico como el “problema socrático”.

Cátedras de Filosofía Antigua de instituciones como la Universidad de Cambridge señalan que, si bien cada autor ofreció una perspectiva distinta y a veces contradictoria sobre su personalidad y doctrina, el retrato colectivo plasmado en estos escritos permitió reconstruir el impacto decisivo de las ideas de Sócrates en la historia.

¿Cómo murió Sócrates?

Reseñas relacionadas con la historia de la filosofía precisan que Sócrates falleció en el año 399 a. C. al ejecutarse la sentencia de muerte dictada por los tribunales atenienses tras enfrentarse a un juicio acusado formalmente de impiedad y de “corromper a la juventud” con sus interrogantes.

Como explican análisis académicos de la Universidad de Oxford, Sócrates pasó sus últimas horas conversando sobre la inmortalidad del alma rodeado de sus allegados en prisión, concluyendo su vida con total templanza mediante la ingesta voluntaria de un veneno.

Sócrates y una frase sobre la verdadera belleza

Cada vez que se bucea en la obra de Sócrates pueden rescatarse frases como la que dice “La belleza es una tiranía de corta duración” con la que sugiere cómo el atractivo físico ejerce un poder fugaz pero absoluto sobre los demás, dominando voluntades y acaparando la atención de manera temporal.

Al calificarla de “tiranía”, el filósofo destaca que este dominio es tanto impositivo como frágil, ya que se sustenta en una cualidad superficial que el tiempo, la vejez y los cambios inevitables de la vida se encargan de disolver rápidamente.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

En la actualidad, esta frase mantiene una vigencia absoluta, especialmente en una era hiperconectada dominada por las redes sociales, los filtros digitales y la tiranía de la imagen estética.

Esta frase de Sócrates la podemos aplicar en nuestra vida cotidiana cultivando una autoestima que no dependa exclusivamente de la validación externa ni de los estándares de belleza pasajeros, sino priorizando el desarrollo de virtudes duraderas como la empatía, el intelecto, la bondad y la autenticidad.