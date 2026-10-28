La frase de Platón, filósofo griego, sobre el pensamiento: “El comportamiento humano fluye de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento”

A diario podemos poner en debate diferentes temas de nuestra vida. Eso es parte de la esencia de la filosofía, una disciplina que busca promover el sentido crítico en la sociedad y cuyos exponentes más famosos han dejado un gran legado desde la antigüedad.

"¡Nos hace falta cada día!”, Vicente Fernández Jr. se sincera sobre la ausencia de su padre

Filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates son de los más estudiados debido al aporte de cada uno en el saber colectivo. Además, muchas de sus ideas lograron imprimir profundos cambios en diversos sectores como la cultura, la educación y la política, entre otros.

¿En qué temas enfocó Platón sus reflexiones?

Si nos centramos en Platón, se trató de uno de los filósofos más influyentes de la Grecia Antigua. Fue discípulo directo de Sócrates y su pensamiento abarcó una amplia diversidad de áreas, aunque su núcleo conceptual se centra en la teoría de las ideas, la cual sostiene que el mundo sensible que percibimos es solo un reflejo imperfecto de un mundo inteligible, eterno e inmutable.

De acuerdo con la Universidad de Harvard, la filosofía de Platón abarca desde la ética y la política hasta la metafísica y la psicología, ofreciendo un sistema integral que busca comprender tanto el cosmos como la conducta y la estructura de la mente humana.

La vigencia de Platón con el paso de los años

A pesar de haber sido formulada hace más de dos milenios, la filosofía de Platón mantiene una vigencia extraordinaria porque aborda dilemas universales que continúan interpelando a la sociedad contemporánea.

En este punto, desde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se destaca que la obra platónica no es un mero vestigio histórico, sino un marco crítico permanente cuya lectura sigue siendo indispensable para cuestionar las certezas del presente y reflexionar sobre la condición humana.

Platón y una frase sobre el pensamiento

Entre las premisas más destacadas de Platón, se encuentran frases como la que dice “El comportamiento humano fluye de tres fuentes principales: el deseo, la emoción y el conocimiento”. Con esta premisa, sostiene que la conducta del ser humano está impulsada por tres fuerzas esenciales que conforman la psique: el deseo, impulsado por las necesidades físicas y apetitos inmediatos; la emoción, vinculada a los sentimientos, la pasión, el valor y las reacciones afectivas; y el conocimiento, representado por la razón, la lógica y la sabiduría.

Desde la perspectiva del filósofo griego, las acciones de una persona son el resultado constante de cómo interactúan y se balancean estas tres fuentes, donde el conocimiento idealmente actúa como la guía o el "auriga" que dirige y equilibra las pasiones de la emoción y la fuerza impetuosa del deseo para alcanzar una vida virtuosa y justa.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

Esta frase de Platón mantiene una asombrosa vigencia en la actualidad ya que coincide plenamente con los hallazgos modernos de la psicología cognitiva, la neurociencia y el estudio de la toma de decisiones, que confirman que el comportamiento humano es una mezcla constante de impulsos biológicos (deseo), respuestas afectivas (emoción) y procesamiento mental (conocimiento).

Para aplicar este principio hoy en día, podemos utilizarlo como una herramienta de autoconocimiento y gestión personal: ante cualquier decisión importante o conflicto, podemos preguntarnos qué parte de nuestra acción nace de un impulso primario o hábito, qué parte responde a una reacción emocional momentánea y qué parte está fundamentada en el análisis objetivo y la información real.

Al identificar cuál de estos tres motores domina, según la reflexión de Platón, podemos usar el conocimiento para encauzar adecuadamente nuestras emociones y deseos hacia metas constructivas y equilibradas.