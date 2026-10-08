Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026: “Las palabras alivian el dolor, pero también hacen que las heridas se abran de nuevo”

Anne Carson se convierte en el Premio Nobel de Literatura 2026. La ensayista canadiense fue reconocida este jueves, 8 de octubre, con este importante galardón por su obra “audaz e ingeniosa”, así como su “diálogo lúdico con la tradición clásica” que ha creado “nuevas formas para la literatura contemporánea”. Entre sus frases más populares se encuentra una importante reflexión sobre el poder del lenguaje: “Las palabras alivian el dolor, pero también hacen que las heridas se abran de nuevo”.

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Esta frase pertenece a su libro “Plainwater: Essay and Poetry”, de 1995, que abarca una colección de ensayos y poemas en los que rompe con la poesía tradicional al mezclar diversos estilos. Esta cita en específico refleja la dualidad del lenguaje y la comunicación humana, pues hace énfasis en cómo las palabras son capaces de conectarnos con el otro al dar nombre a nuestros sentimientos. No obstante, son las mismas palabras las que tienen el poder de destruirnos al exponer nuestras vulnerabilidades, traumas o heridas del pasado. Por ello, uno debe ser sumamente cuidadoso con lo que dice y cómo lo dice, pues el poder de las palabras es inmenso.

Anne Carson es reconocida con el Premio Nobel de la Literatura 2026

Este jueves, la Academia Sueca otorgó el Premio Nobel de Literatura a la poeta y ensayista canadiense Anne Carson, de 76 años. Según informó la organización, el reconocimiento es resultado de su “audaz e ingeniosa obra que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea". La escritora se encontraba en Islandia, “escuchando el viento”, cuando se le dio a conocer la noticia, según informó la secretaria de la Academia.

¿Quién es Anne Carson?

Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Anne Carson destaca por ser una reconocida poeta y ensayista. Su primera obra fue publicada en 1986. Desde entonces, ha sumado cerca de 20 libros. Su trabajo se caracteriza, principalmente, por mezclar diversos géneros literarios, como la poesía y el ensayo. Tras el reconocimiento de hoy, Anne se convierte en la segunda autora canadiense en ser acreedora al Premio Nobel de Literatura. La primera fue Alice Munro en 2013.

Aunado al Premio Nobel de Literatura, Carson también ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias, Beca Guggenheim, el Premio Nabokov y el Premio T.S. Eliot de Poesía.

Anne Carson Premio Nobel de Literatura 2026 | Crédito: Getty Images

Los mejores libros para conocer la obra de Anne Carson

A continuación, te compartimos algunos de los títulos más importantes en la obra de Anne Carson:

