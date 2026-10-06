La reflexión de Platón sobre la justicia: “El hombre justo no es el que no comete injusticia, sino el que pudiendo no quiere cometerla”

El campo de estudio de la filosofía es tan amplio como complejo. A través de esta disciplina se reflexiona sobre todos los temas más importantes de la existencia humana y se promueve el sentido crítico.

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Filósofos como Platón, Aristóteles y Sócrates, por nombrar solo algunos, han dejado un legado que aún está vigente y que es ampliamente estudiado. Las premisas de estos filósofos se analizan año tras año y siguen dando sentido a muchas cosas que nos rodean, incluso pueden llevarnos a instrumentar cambios en nuestra propia persona.

¿Qué lugar ocupa Platón en la filosofía mundial?

En el caso de Platón, se trató de un filósofo griego del siglo IV a.C., discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles que fundó la Academia de Atenas, la primera universidad del mundo occidental, según revela el Instituto Federico Villarreal (Perú). Esta casa de estudios añade que sus ideas sobre el alma, la justicia y el conocimiento siguen influyendo hasta hoy.

En este punto, diversas fuentes bibliográficas afirman que Platón formuló las preguntas esenciales sobre el conocimiento, la ética, la política y la realidad que continúan vigentes; tal como señala la Universidad de Buenos Aires en sus programas de filosofía clásica, el pensamiento platónico estableció la distinción clave entre el mundo sensible y el inteligible, sentando las bases metodológicas sobre las cuales se construyó la tradición académica formal en Occidente.

¿Cómo se conoció la obra de Platón?

Cabe destacar que la obra de Platón se conservó y difundió de manera excepcional a lo largo de los siglos gracias a una compleja red de transmisión manuscrita que atravesó distintas culturas. Tras la preservación inicial de sus diálogos en la Academia ateniense, los textos fueron traducidos, comentados y custodiados por eruditos del Imperio Bizantino y del mundo islámico durante la Edad Media, sintetiza Gemini (Inteligencia Artificial).

Posteriormente, según destacan estudios del Ministerio de Cultura de España sobre el patrimonio bibliográfico, el impulso definitivo para su conocimiento masivo en Occidente ocurrió durante el Renacimiento, cuando la traducción integral de las obras de Platón al latín por parte de Marsilio Ficino y el advenimiento de la imprenta permitieron que sus diálogos circularan ampliamente por los centros académicos europeos.

Platón y una frase sobre la justicia

Es por todo lo señalado hasta aquí que se pueden tomar diferentes premisas de la obra de Platón para ser analizadas. En esta oportunidad, el foco lo pondremos sobre su frase “El hombre justo no es el que no comete injusticia, sino el que pudiendo no quiere cometerla” con la que expone que la verdadera justicia reside en la disposición moral interna y en la capacidad de elección deliberada, más allá de la mera conformidad externa con la ley.

En este sentido, para el filósofo griego, un individuo que no comete una mala acción únicamente por miedo al castigo, por falta de oportunidad o por debilidad no es verdaderamente justo; la auténtica virtud surge cuando alguien posee el poder, la oportunidad o la ventaja para actuar de manera injusta en beneficio propio y, aun así, decide de forma consciente y autónoma actuar con rectitud.

¿Sigue vigente esta frase de Platón?

Estamos ante una frase que conserva plena vigencia en la sociedad contemporánea, donde el anonimato digital, los vacíos legales y el poder corporativo o político ofrecen constantes oportunidades para actuar de forma injusta sin enfrentar consecuencias inmediatas.

Por lo tanto, aplicar esta enseñanza de Platón hoy en día implica cultivar una ética personal fundada en la integridad y el autocontrol: Resulta clave actuar con empatía y respeto hacia los demás por convicción propia y no por simple presión social.