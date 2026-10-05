La reflexión de Sócrates sobre la justicia: “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”

Regresar a la filosofía puede ser un ejercicio interesante para todas las personas. Esto debido a que los grandes pensadores de la historia dejaron premisas muy imponentes sobre temas sensibles sobre la existencia.

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Tomar contacto con los pensamientos de filósofos y filósofas permite abrir la mente, pensar sobre diversos temas y sacar nuestras propias conclusiones. Por lo tanto, se trata de un ejercicio para el desarrollo del pensamiento crítico y, por qué no, para atreverse a impulsar cambios en nuestra vida.

El legado de Sócrates

Pensadores hay muchos, aunque algunos de los más destacados son de la antigüedad como es el caso de Sócrates, un filósofo griego antiguo, considerado uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental, según señala la Oxford Open Learning.

De este pensador se puede destacar que su legado radica en haber desplazado la atención de la naturaleza hacia la ética, la virtud y la condición humana. De esta manera, Sócrates sentó las bases del pensamiento crítico occidental. Instituciones de investigación como el Center for Hellenic Studies, de la Universidad de Harvard, destacan que el rigor socrático estableció los cimientos metodológicos de la lógica formal desarrollada posteriormente por Platón y Aristóteles, influyendo así, de manera decisiva, en el surgimiento del humanismo, el desarrollo de la bioética contemporánea y la estructuración del derecho moderno.

¿Siguen vigentes los pensamientos de Sócrates?

Reseñas relacionadas con la filosofía remarcan que los principios socráticos se mantienen plenamente vigentes en la sociedad actual, especialmente como antídoto frente a la desinformación y el sesgo de confirmación en la era digital.

Asimismo, organismos de políticas públicas y educación, como la UNESCO, promueven el examen crítico y la autoevaluación impuesto por Sócrates como competencias fundamentales para formar ciudadanos capaces de analizar la realidad con autonomía intelectual y fundamentar sus decisiones éticas en el bien común.

Sócrates y una frase sobre la justicia

Es en este marco que una de las frases de Sócrates que recibe especial atención es la que dice “Es mejor sufrir una injusticia que cometerla”. Con esta premisa, sintetiza su convicción moral de que el alma y la integridad ética son más valiosas que la vida física o los bienes materiales.

Desde esta perspectiva, los que el filósofo griego intenta decirnos es que la verdadera desgracia no radica en ser víctima del mal ajeno, sino en convertirse en el agente que genera el mal, ya que hacer lo correcto preserve la paz interior y el bien supremo del alma.

¿Sigue vigente esta frase de Sócrates?

Esta frase de Sócrates mantiene plena vigencia en la actualidad, en un mundo donde abundan el dilema ético, la corrupción y las presiones sociales para tomar atajos. Además, se puede aplicar diariamente en decisiones cotidianas y profesionales.

En el ámbito legal y ciudadano, sostener este principio motiva a las personas a actuar con integridad y a no responder al mal con la misma moneda, recordando que conservar la dignidad moral es superior a cualquier ventaja efímera obtenida mediante el engaño. Por lo tanto, la frase de Sócrates es una valiosa lección que todos tendríamos que atesorar.